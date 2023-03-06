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南京航空航天大学：践行新时代青年担当 让“飞行”不再神秘

2023年03月06日09:35 | 来源：人民网-教育频道
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志愿服务活动现场。校方供图

志愿服务活动现场。校方供图

“作为新时代的青年，应当心里有火，眼里有光，以切身行动来应用自己所学的专业知识，为祖国的建设贡献青春力量。”近日，来自南京航空航天大学的一支志愿服务队走进北京、上海、山东济南、山东东营等地，以微团课、Vlog、调研报告等多种形式，传播普及民航与飞行相关知识。

据悉，2012年，南京航空航天大学通用航空与飞行学院成立了以飞行专业学生为主体构成的志愿服务队“天空之城——青少年飞行科普志愿站”。自创建以来，“天空之城”团队在全国多地开展飞行与民航知识科普志愿活动，传播普及民航科普知识，并开办了系列科普视频节目。学生们通过自选主题、撰写稿件、拍摄剪辑，推出了多期科普视频，让“飞行”这项看起来有些“神秘”的专业走进更多人的视野。

这个寒假，“天空之城——青少年飞行科普志愿站”成立了“五位一体-天空之城”理论宣讲团。从北京大兴国际机场到上海黄浦江畔，从南京老门东街到山东黄河三角洲地区......聚焦“五位一体齐推进，飞行知识向蓝天”主题，宣讲团成员利用诙谐的语言解说飞行专业知识，同时将学校的“红色基因”“蓝色梦想”融于宣讲内容，激发孩子们对于航空航天的兴趣

（素材来源：南京航空航天大学通用航空与飞行学院“天空之城”团队 万嘉熙）

(责编：李依环、熊旭)

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