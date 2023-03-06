原标题：持续优化戏剧人才培养结构

【连线代表委员】

“加快推进教育现代化，建设教育强国，并以教育强国建设支撑中国式现代化是教育的时代使命。”陕西省戏曲研究院党委书记、院长李梅委员介绍，我国戏剧在早期教育阶段具有一定特殊性，导致戏剧人才队伍继续接受高等教育机会有限、人数整体偏少，已无法满足如今各地方戏曲院团对高层次人才的需求。

今年的政府工作报告就“大力发展职业教育，推进高等教育创新”作出部署。对此，李梅委员建议，新开办一所以培养中国地方传统戏曲人才为特色的戏剧学院，积极探索新途径新机制，打造中国戏曲教育新高地，优化戏剧院校布局，持续优化戏剧人才培养结构，满足地方戏曲院团人才需求，推动中国戏剧高等教育创新发展。

李梅委员表示，创办戏剧学院，一方面能够创新戏曲人才培养模式，打通戏曲教育上升通道，搭建戏剧人才专、本、硕“立交桥”和“直通车”，有效破解现阶段地方戏剧艺术人才断代和学历层次低的困境，提升人才整体水平；另一方面能够进一步发展戏曲文旅产业，助力当地经济创新发展，借力新设戏剧学院发展，打造集产、学、研、旅为一体的“戏剧小镇”，建设起与戏剧相关的产业发展链，辐射带动周边区域文化产业形成集聚效应，推进文旅融合，拉动地方经济文化快速发展。

（记者 李洁 张哲浩）

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