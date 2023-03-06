原标题：科技赋能革命老区建设

【建真言 谋良策】

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。作为奋战在关键矿产资源科研战线上的一员，我真切感受到我们的使命任务就是以国家战略需求为牵引，积聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

在我们扎根的赣南革命老区，高质量源头科技供给为建设现代化经济体系注入强劲动能。绿色短流程再生永磁材料新工艺3000吨生产线试生产成功，铁氧体永磁材料万吨级生产线完成建设并一次性开车成功，满足国六标准的柴油车用高性能尾气催化剂3000吨生产线顺利开工建设，这些沉甸甸的科研成果，助力赣州市稀土新材料及应用集群入选国家先进制造业集群。

坚守科研一线，扎根革命老区，我们不仅把突破关键核心技术作为当务之急，还自觉肩负起助力革命老区高质量发展的重任。一方面要聚焦主责主业，抓紧抓实战略谋划和系统布局，形成关键核心技术攻关强大合力。以国家战略需求为导向，以具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术为突破口，尽快改变关键领域受制于人的局面。另一方面要立足当地发展需求，着力突破制约产业发展的“卡脖子”技术，助力高性能钨材料、永磁电机、永磁变速器、催化材料、硬质合金材料、钴盐前驱体、储氢材料等产业高质量发展，为促进革命老区的产业高质量发展打造强有力的科技引擎。

（记者靳昊采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)