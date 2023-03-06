人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“玫瑰梦想球场”为大凉山女孩插上追梦翅膀

2023年03月06日08:13 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+｜“玫瑰梦想球场”为大凉山女孩插上追梦翅膀

　　四川省凉山州昭觉县瓦吾小学坐落于海拔约2700米的大凉山上，因为地理位置偏僻、一年四季云雾缭绕而得名“云端小学”。校长曲比史古2018年组建女足球队，希望通过足球让这些大山里的女孩子收获快乐，也获得更多人生可能性。过去几年，孩子们都是在一片“手工自制”的泥地球场上训练，经常受伤。得知瓦吾小学的情况后，中国足协、支付宝以及女足国脚们决定一起为这支校园女足队捐赠一座“玫瑰梦想球场”。2022年底，全国第二座中国女足主题球场——“玫瑰梦想球场”在大凉山上落成。

　　2022年8月，瓦吾小学于入选乡村校园女足扶持项目“追风计划”。该计划预计将在5年内，通过资金、装备、教练员培训等，扶持100支偏远地区乡村校园女足球队。截至目前，“追风计划”已经帮助了70所小学。今年还将通过“追风探访团”活动，把更专业的教练、训练课程，以及来自中国女足球员的激励，更直接地带到孩子们面前，更为切实地帮助偏远地区乡村校园女足发展。

　　经过几年发展，瓦吾小学女足球队已有数十名队员，每天从早操开始要进行3至4次训练。在各方关注与帮助下，大凉山女孩们在实现她们足球梦的道路上，步履坚实，越走越好。

　　图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练（无人机照片，2023年3月3日摄）。

　　新华社记者 沈伯韩 摄

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部