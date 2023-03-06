原标题：新华全媒+｜“玫瑰梦想球场”为大凉山女孩插上追梦翅膀

四川省凉山州昭觉县瓦吾小学坐落于海拔约2700米的大凉山上，因为地理位置偏僻、一年四季云雾缭绕而得名“云端小学”。校长曲比史古2018年组建女足球队，希望通过足球让这些大山里的女孩子收获快乐，也获得更多人生可能性。过去几年，孩子们都是在一片“手工自制”的泥地球场上训练，经常受伤。得知瓦吾小学的情况后，中国足协、支付宝以及女足国脚们决定一起为这支校园女足队捐赠一座“玫瑰梦想球场”。2022年底，全国第二座中国女足主题球场——“玫瑰梦想球场”在大凉山上落成。

2022年8月，瓦吾小学于入选乡村校园女足扶持项目“追风计划”。该计划预计将在5年内，通过资金、装备、教练员培训等，扶持100支偏远地区乡村校园女足球队。截至目前，“追风计划”已经帮助了70所小学。今年还将通过“追风探访团”活动，把更专业的教练、训练课程，以及来自中国女足球员的激励，更直接地带到孩子们面前，更为切实地帮助偏远地区乡村校园女足发展。

经过几年发展，瓦吾小学女足球队已有数十名队员，每天从早操开始要进行3至4次训练。在各方关注与帮助下，大凉山女孩们在实现她们足球梦的道路上，步履坚实，越走越好。

图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练（无人机照片，2023年3月3日摄）。

新华社记者 沈伯韩 摄

(责编：郝孟佳、李依环)