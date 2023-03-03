原标题：兰大“英才计划”十年记：432名中学生走进大学“搞研究”

3月2日，兰州大学举办甘肃省中学生英才计划科教活动。 高诗尧 摄

参观科学观测台站、听科普讲座、与导师团队面对面交流……3月2日，入选2023年甘肃省中学生英才计划培养的47名高中生走进兰州大学，领略名师风采，探索科学奥秘。

作为甘肃唯一参与实施中学生英才计划的高校，兰州大学自2013年开始实施项目，十年来已累计培养432名品学兼优、具有创新精神的优秀中学生，其中大部分学员进入国内外知名高校就读。

学校为何如此重视“英才计划”？入选的学生都有什么特点，加入该计划后又可以在哪些方面受益？

2013年，甘肃省科协与兰州大学启动实施了甘肃省中学生英才计划，通过组建一流导师团队、科学选才鉴才、创新培养方式、开展联合实践活动等多种形式，着力培养中学生们的科研兴趣和思考学习能力。

当日，兰大教授为甘肃省中学生英才计划学员开展科普讲座。 高诗尧 摄

据兰州大学介绍，针对甘肃省中学生英才计划实施方案中设定的培养目标和培养对象特点，该校从数学、物理、化学、生物和计算机五个学科领域选拔确定了一批学术造诣水平高、教学经验丰富的教授作为导师，先后有37名教授参与到该计划。每名导师还组建了由研究员、青年学者和在校博士生组成的导师团队，多层次全方面参与到学生的指导工作中。

通过将地铁站的历史刷卡数据可视化分析，得出乘客集中出站的站点各路线客流量特征；利用所学知识实现天气数据自动爬取，实现了数据的智能分析；开发“安全伞保护衣平台”，较好完成了整个系统初步研制……十年来，学员们利用课余时间，提前步入大学体验“科研的乐趣”。

“这段经历带给我的不仅是学习上的鼓励，也是人生路上一次宝贵的经历。”谈及在兰州大学参加中学生英才计划培养的体会，西北师范大学附属中学2014级学生李滕辉说，这段学习过程让他体会到科学研究的严谨，也体会到了取得研究成果后收获的喜悦，通过培养，他对化学的兴趣越来越深。

当日，兰州大学2023年中学生英才计划学员们还走入学生食堂用餐、体验大学生活，前往各自导师团队实验室，与导师团队进行深入交流。第一次近距离观察到科学家做实验研究的仪器与环境，成为科学家的梦想也在孩子们心中萌发。

甘肃省中学生英才计划学员参加兰大生物学野外实践活动。(资料图) 兰州大学供图

“今天我很幸运能提前走进大学校园，接受‘英才计划’培养，感受浓浓的科研氛围。”入选兰州大学2023年中学生英才计划的兰州一中学生俞袁朴说，作为新时代的青少年，未来将努力提升科学文化素养，立志为国家科研事业贡献自己的青春力量。

兰州大学校长助理、萃英学院执行院长贺德衍介绍说，该校还将不断总结“基础学科拔尖学生培养计划”实施所积累的好做法和经验，探索更加适合中学生成长发展的多元化培养模式，进一步探索人才成长规律，提高培养成效；深入思考基础学科拔尖人才与中学生英才计划的共同点，把握两者的相通规律，将基础学科拔尖人才培养的优势充分应用到中学生英才计划当中，发现和培养出更多具有创造精神和创造能力的青少年科学苗子。

“英才计划”全称是“中学生科技创新后备人才培养计划”，是中国科协、教育部自2013年开始共同组织实施的人才培养计划。该计划涵盖了数学、物理、化学、生物、计算机等5个基础学科，全国共有58所高校和科研机构参与该计划的试点实施工作。该计划的实施，为衔接中学和大学教育做了有益探索和尝试，搭建了中学和大学人才培养的桥梁，为“基础学科拔尖学生培养计划”输送了后备力量。(记者 丁思)

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