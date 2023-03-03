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外交部发言人——

中国将继续推动全球儿童事业取得更大发展

2023年03月03日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月2日电  （记者成欣、曹嘉玥）就近日国际劳工组织和联合国儿童基金会发布联合报告指出，世界上有近18亿儿童生活在缺少社会保障的环境中，外交部发言人毛宁2日表示，中国将继续积极参与国际合作，推动全球儿童事业取得更大发展，同时呼吁美方尽快批准《儿童权利公约》，以实际行动保护儿童各项合法权利。

　　毛宁是在当日例行记者会上答问时作出上述表态的。她说，儿童是世界的未来和希望，促进和保护儿童权利是国际人权事业的重要内容。

　　“中国高度重视发展儿童事业。31年前的今天，我们向联合国递交了《儿童权利公约》批准书。”毛宁说，多年来，中国积极履行公约义务，坚持儿童最大利益原则，贯彻儿童优先发展战略，切实保障儿童生存权、发展权等各项权利，儿童健康状况不断提升，被世卫组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

　　她说，在保障儿童受教育权方面，中国已建成当代世界规模最大的教育体系。民法典、预防未成年人犯罪法、义务教育法的通过和修订，反家庭暴力法的亮相，进一步完善了保护儿童权利的法律体系。

　　“同时我们也注意到，美国是唯一未批准《儿童权利公约》的联合国成员。”毛宁说。

　　她表示，据《纽约时报》近日报道，美国非法童工现象近年来呈爆炸式增长。从矿井到农场，从肉类加工厂到金属冲压工厂，数十万童工从事着繁重甚至危险的劳作。在美国的边境难民拘留中心，成千上万的儿童被迫承受着肆虐的疾病、不净的食物以及与父母的强制分离。美国儿童和青少年死于枪击的可能性比其他31个高收入国家的总和还要高15倍，仅2022年就有6000多名儿童因枪击事件死亡或受伤。

　　毛宁说，全面实现儿童权利保护任重道远。“中国将继续积极参与国际合作，推动全球儿童事业取得更大发展。我们也呼吁美方尽快批准《儿童权利公约》，以实际行动保护儿童各项合法权利。”


　　《 人民日报 》（ 2023年03月03日 17 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

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