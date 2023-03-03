本报记者 李亚楠

护学车队行驶在新藏公路上。

陈恺摄（人民视觉）

民警在同孩子们聊天。

陈恺摄（人民视觉）

又到一年开学季，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡的孩子们早早就收拾好了行囊，等着警察叔叔来接他们去学校。

西合休乡地处偏远，到县城只能走修建在喀喇昆仑山脉上的新藏公路。沿途除了翻越海拔3500米的阿卡孜达坂外，还有60多道拐子弯，一路上常要通过积雪、结冰路段。

在西合休乡，许多孩子要到县城上中学。如果搭乘班线车或由家长骑摩托车接送，耗时长又危险。叶城县公安局于是组建起“护学队”，每年一到开学、放假时，接送乡里的孩子们返校、回家，每次往返行程250多公里。

“今年本是2月13日开学，因为下大雪，我们不得不推后接孩子们返校。”民警何海东说，“我们每次会提前一周勘察线路，不能有一点安全隐患，大巴车司机必须有至少15年驾龄。”

车队小心翼翼地走了3个多小时，终于抵达西合休乡。“这两年一直是警察叔叔来接我返校、回家，特别安全！”叶城县第十五中学八年级学生其曼古丽·肉孜说。

“‘搓板路’，慢下来。”“有结冰，低挡低速。”……在陡峭的山路上，何海东不时用对讲机向车队发出预警。100多公里的山路，走了快4个小时。下午6点多，车队抵达县城。看着孩子们雀跃着走进校园，何海东松了口气。

这条路，叶城县公安局民警走了15年，共接送4500余名孩子。

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)