人民网北京3月2日电 近日，“飞翔汉语·向北航行”线上冬令营在北京航空航天大学落下帷幕。该项目为教育部中外语言交流合作中心“汉语桥”的线上团组项目，自2022年以来已举办两届，共吸引来自英国、俄罗斯、日本、印度、越南等29个国家的1300余名国际学生相聚云端，感受中国航空航天的魅力。

“云参观”航空航天博物馆、讲授“月宫一号”生命保障人工闭合生态系统地基综合实验项目、讲解小卫星研发背后的故事……“飞翔汉语”系列项目基于北航学科优势，在汉语学习与文化体验的基础上，依托线上平台丰富的教学方式，突出航空航天特色，向国际学生展示中国航空航天成就。

据悉，冬令营今年增加了“航天员的太空生活”“北斗‘智领’交通”等新内容，紧随中国航空航天事业的发展步伐，邀请中国空间技术研究院的专家讲解中国空间站全面建成后航天员的太空生活，北斗国际交流培训中心专家等，系统阐述北斗三号全球卫星导航系统服务全球的意义。

此外，还有国风十足的体验课，在中国书画和中国剪纸文化课上，学生学习绘制、剪出“天宫”“玉兔”“嫦娥”“祝融”等中国航天飞行器、探测车，了解其背后的故事，体会中国传统文化的浪漫情怀，以及现代科技的魅力。

北航相关部门负责人表示，“飞翔汉语”汉语桥线上团组项目已成为北航开展中文国际教育的特色品牌。未来，学校将继续探索高质量中文国际教育课程与教材建设，坚持开放办学，将汉语教学、社会实践等贯穿于国际学生培养的过程中，讲好中国故事，传播好中国声音，推动各国青年的文化交流与互鉴。（李依环、实习生余睿婕）

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