本报记者 周姝芸

傅湘辉在实验室指导学生。

采访对象供图

从湖南乡村到美国希望之城国家医疗中心，从医学博士生到四川大学二级教授、四川省学术和技术带头人。傅湘辉坦言，想做出好的科研成果是他从未忘记的初心，也是他一路前行的动力。

傅湘辉出生于湖南省湘乡市的一个乡村，勤学苦读的他凭借优异的成绩考入了海南大学，并在学校热带作物生物技术国家重点实验室攻读硕士，彼时，傅湘辉在老师带领下开始接触科研工作。硕士毕业后，傅湘辉进入北京协和医学院基础医学研究所医学分子生物学国家重点实验室攻读博士，在科研的道路上继续上下求索。

“我很幸运，总是遇上学识渊博、有责任心的好老师。”傅湘辉说，“在海南大学我师从陈守才研究员，他是国家重点实验室的科研领军人才，是他教会我要脚踏实地，认真努力做好科研。在北京协和医学院基础医学研究所，我的老师刘德培院士告诫我要‘永远当好学生’，不要停下求知的脚步，我一直铭记在心。”

恩师的谆谆教导时刻在傅湘辉耳边响起，激励他奋勇前进。2004年，傅湘辉前往挪威卑尔根大学从事博士后研究，启程海外，这一去便是10年。

“在挪威的日子里，我深刻体会到目标感在科研工作中的重要性。”傅湘辉回忆说：“北欧的工作节奏较慢，上级管理相对宽松，如果不靠自我督促，很容易陷入‘躺平’的状态。我知道自己的目标是做出好的科研成果，它就像一盏明灯指引我度过每一天，所以无论在什么样的环境，我都不愿降低自我要求。”

3年后，傅湘辉得到了在美国希望之城国家医疗中心工作的机会。美国的工作节奏更快，压力不小，这对傅湘辉的能力提出了更高要求。在紧锣密鼓的科研工作中，傅湘辉愿意比别人多下功夫、多花时间，勤奋认真，不仅工作得到了实验室上级的称赞，个人成长也在不断突破。

“海外漂泊多年，我始终想回到祖国，为国家生物医学研究出一份力。”2014年，傅湘辉来到四川大学，开启了新的征程。在华西医院生物治疗国家重点实验室，傅湘辉建立了“代谢与疾病”研究室，带领团队一头扎进了糖脂代谢的研究当中。

“糖脂代谢为机体提供能量和生物合成原料，是正常生命活动的基础，其紊乱是糖尿病、脂肪肝、肝癌等重大疾病的重要驱动力，致病机理复杂且远未完全清楚。”傅湘辉说，“我们的研究聚焦在糖尿病、非酒精性脂肪性肝病和肝癌等糖脂代谢紊乱相关疾病，致力于从非编码RNA角度发现致病新机制和临床新靶点，推动基础研究成果的应用转化，最终提升临床诊疗水平和人民健康，服务健康中国战略。”

傅湘辉认为，糖尿病和肿瘤是对国民健康和社会发展日益严重的威胁，两者的发病机制具有很多相似之处且关联密切。“代谢在糖尿病和肿瘤等人类重大疾病发展过程中发挥关键作用，是当前生物医学的重要突破方向。”傅湘辉说。

在科研工作的推进中，功夫不负有心人，傅湘辉的团队发现了一种RNA高级结构通过非编码RNA等靶点调节糖脂代谢及其相关疾病发生发展的作用和机制，并将相关成果发表在了Journal of Hepatology、Hepatology等国际期刊上，这为糖脂代谢研究提供了新方向，受到了国内外的广泛关注。

在繁忙的科研工作外，傅湘辉也在四川大学任教。“作为一名基础研究工作者，我想把积累的研究经验向后辈分享，帮助他们少走弯路，取得创新突破。此外，科研工作并不轻松，需要踏实刻苦的工作态度、持之以恒的钻研精神，我想凭微薄之力，立足三尺讲台，鼓励年轻人践行和发扬科学家精神。”傅湘辉一席真诚话语，道出了一名师者的初心。

教育的硕果已挂满枝头。傅湘辉的多名学生以第一作者身份在国际知名期刊发表论文，荣获国家奖学金、义翘神州奖学金等荣誉，多名毕业生广泛分布在四川、甘肃、贵州等西部省份，助力西部大开发战略。傅湘辉指导的博士后获得多项国家基金委青年项目、中国博士后创新人才计划等。

“在科研道路上追梦，在科研过程中育才。”傅湘辉说，这是始终激励他的箴言，也是他不懈奋斗的方向。

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