本报记者 王锦涛

一场大雪后，气温下降，全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州教师培训中心副主任董彩云，一早就来到位于临夏市折桥镇甘费村的临夏市实验小学分校调研；临近中午，她随身携带的笔记本上已记得密密麻麻……

临夏回族自治州曾是深度贫困地区，全州2/3的学校分布在山区。近年来，党中央对民族贫困地区的教育高度重视，在政策、资金等方面都给予极大的帮助与倾斜。董彩云介绍，当地义务教育教师工资水平不低于公务员工资平均水平，城乡教育水平的差距在不断缩小。

“变化很大，但也要看到，教师队伍数量不足等问题依然存在。”董彩云说，一些学校没配齐配足专任教师，一名教师承担多门学科教学的现象较为普遍。一些乡村学校教师队伍不稳定、教师结构老龄化等问题较为突出。今年两会前，董彩云几乎天天和各乡村学校老师等谈心聊天，将收集到的信息全都归类整理，逐条记录在笔记本上。“促进城乡教育一体化，需要进一步提高乡村学校教师待遇，让老师们更有干劲。”董彩云说。

“教师培训规模小、层次低，也制约了教育水平的提高。”董彩云说，全州教师队伍中，省级骨干教师、学科带头人和青年教学能手等，仅占专任教师总数的4%，需要协调教育发达地区与临夏回族自治州建立教育结对帮扶机制，通过合作办学、交流研讨、资源共享等方式，巩固教育脱贫成果，推动民族地区教育事业发展。“去年，我们邀请山东济南的老师上网课，向当地老师传授教学方法。”董彩云说，2022年，全州累计有近1.5万人次教师参加了线上培训，老师们普遍反映受益匪浅，且能学以致用。

“乡村教师是推进乡村振兴的重要力量，要在待遇、激励机制等方面出台见实效的好政策。”董彩云说，为了乡村学校和学生，她会全力以赴，持续关注基础教育，积极推动乡村教育发展。

■记者手记

深入一线 扎实调研

“让每一个农村孩子充分享受优质教育，让更多的孩子走出大山。”董彩云说，老师给孩子心中植下求学的种子，孩子就会充盈读书改变命运的动力。

优质的乡村教育，要靠乡村教师实现。近年来，甘肃省临夏回族自治州的乡村学校，工作条件持续改善，工资待遇不断提高，但教师结构老龄化等问题仍较为突出，“下不去、留不住”等困难依然存在。在乡村从教30余年，董彩云岗位有调整，但推动乡村教育发展的初心不曾变，如何因材施教提升教学能力、怎样突破教师管理制度瓶颈……她始终深入一线扎实调研，努力找准问题贡献良策。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)