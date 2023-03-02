原标题：青年对全国两会有哪些期待

90后小伙儿陈太园在北京开餐饮店，最近到他店里就餐的顾客多了起来，甚至有人在门外排队。过去两三年，疫情对餐饮业冲击较大，但好在有相应的政策支持和补贴，他的小店如今又迎来了春天。“客流量基本恢复到3年前了，久违的烟火气又回来了。”他说。

陈太园最近非常关注即将召开的2023年全国两会。这是党的二十大后召开的第一次全国两会，也是新一届全国人大和全国政协的首次会议。

日前，中青报·中青网记者走上街头，感受到青年对全国两会的关注度不断升温。这是观察中国经济社会发展的时代窗口，人们希望在其中找到答案。作为世界第二大经济体，中国在经历3年疫情考验后将如何开新局？如何释放民生红利？青年发展又将迎来哪些新机遇？

拼经济，高质量发展开新局

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。沈阳新松机器人自动化股份有限公司是我国最早研发并持续深耕移动机器人领域的企业之一，最近该公司研发的“星卫来”机器人与智能聊天机器人ChatGPT开展了一次深度对话，共同探讨工业清洁领域的技术痛点和解决方法。

新松机器人公司总裁张进是新当选的全国人大代表，他说：“当今世界人工智能技术发展日新月异，做好中国自己的机器人，实现高水平科技自立自强，走高质量发展之路，我们必须不断攻克关键核心技术和薄弱环节，在人工智能领域争得一席之地。”

新代表新期待，新开局加速跑。新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等科技新动能正带动中国经济高质量发展，这些新科技也是今年全国两会代表委员们关注的热点。

2023年世界移动通信大会最近在西班牙巴塞罗那举行，全国政协委员、中国移动董事长杨杰以“数智人”方式远程出席大会并作主旨演讲。由中国移动综合运用人脸建模、表情迁移、语音合成等技术打造的“数智人”，能够仿真人类的外貌、行为。杨杰认为，面向未来，经济社会数字化转型进程持续加快，信息通信业将迎来更加广阔的发展空间。

2022年中央经济工作会议强调“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全”。经历疫情3年的严峻考验后，强信心、稳增长、开新局成为2023年的主题词。

新春开工第一天，广东召开高质量发展大会，约有1000人、500多家企业在主会场参会，这是近年来广东省召开的规模最大的会议。会上响亮提出“制造业当家”，为高质量发展规划蓝图。

春节过后，各地陆续上演“抢人大战”。广东多部门通过返岗专车、务工专列和专机等方式，“点对点”护送老乡返岗。浙江宁波重点企业赴贵州跨省招工，上海、杭州等地也纷纷出台政策，拿出真金白银“抢人”。

最近3年，中国经济年均增长4.5%，明显高于2%左右的全球平均水平，在世界主要经济体中保持领先，中国经济依然是世界经济增长的重要动力源。

“今年中国经济的趋势是全面恢复正常化。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，今年经济增长有望高于预期，各行各业都进入复苏期，交通运输、旅游、娱乐、餐饮等行业持续回温。不容忽视的是，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，我国经济恢复的基础尚不牢固。因此，提振消费、稳增长、稳预期，需要设定较为稳妥的经济增长目标，加快构建双循环新发展格局。

强信心，持续释放民生红利

教育部的数据显示，2023年高校毕业生规模预计1158万人，同比增加82万人。中国社会科学院大学学生苏卓君今年将要毕业，她和同学都在找工作。她说：“希望政府提供更多就业岗位，消除隐性就业限制，让我们的焦虑减轻一些。”

就业是民生之本。人力资源和社会保障部部长王晓萍最近称，人社部已筹备一套政策“组合拳”，通过加大政策支持、服务保障、平台支撑，多渠道促进高校毕业生就业创业。

如何提振生育意愿是两会前的热门话题。年轻宝妈王遇之（化名）有了宝宝后，出入公共场所时最关心有没有母婴室。最近，她又在为孩子交给谁带而发愁。

“生了孩子没人带，是生育率低的主要原因之一。”全国人大代表、四川省广元市苍溪县白驿镇岫云村党支部书记李君说，“孩子多了，公共需求会越来越大。国家把公共基础设施做好了，会对生育起到一定促进作用。”他建议，多鼓励社会资本以及政府补助专业的托育机构，在小区办托管班，解决新手宝爸宝妈的后顾之忧。

北京青年邹京京关注全国两会，是因为之前政府工作报告出台的惠民举措让她直接受益，她家已经享受到异地医保结算的便捷。2022年，全国统一的医疗保障信息平台已基本建成，这为实现更高效、更便捷的跨省异地就医费用直接结算奠定基础。作为三孩宝妈，邹京京觉得很安心，因为从外地来北京帮她带孩子的父母可以直接在北京的医院看病、取药，费用由医保直接结算。

党的二十大报告指出，要“增进民生福祉，提高人民生活品质”，强调采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。

“实现全体人民共同富裕这一目标，正是中国式现代化的题中应有之义。”全国人大代表、山东省巨野县政协副主席尚瑞芬认为，全国两会承载着人们对美好生活的向往。“人们期待，2023年全国两会持续释放民生红利”。

盼发展，锚定担当奋斗的时代方向

最近几年，中国青年报社在全国两会前开展“两会青年期待调查”。2022年，70.5%的受访者关注全国两会，99.1%的受访者希望全国两会增加民生保障方面的议案提案，其中，就业创业、教育、医疗、住房等民生议题最受关注。

进入2023年，北京市海淀医院医生王凯的工作已恢复正常。每年两会，他最关注政府工作报告，“我们做的每一点、走的每一小步，都可以组成政府工作报告的一部分”。他希望，今年全国两会有更多代表委员关注医疗卫生行业。

和王凯一样关注政府工作报告的财经领域从业者李冰冰认为，国家政策会实实在在地落实到老百姓生活中，人们关心的住房、就业、养老、教育、社保、医疗等民生问题都是重中之重。她会对其中的重要表述和关键经济数据做详细记录、分析，她认为全国两会释放的国家政策信息跟年轻人的发展息息相关。“我们关注国家的政策方针走向，就能够知道今后不断努力和为之奋斗的方向，也更能深切感受到国家改善人民生活、增进民生福祉的发展理念”。

全国政协委员、中国矿业大学（北京）原副校长姜耀东认为，年轻人之所以越来越关注全国两会，是因为这是我国政治、经济和社会生活中的一件大事。当前世界正处于百年未有之大变局，越来越多的年轻人认识到只有国家强大、民族兴旺，个人才有前途，青年要把个人发展融入到时代潮流中。“要让更多青年人才在国家建设中当主角、挑大梁。”

李君觉得，全国两会是个风向标，总结上一年工作，谋划部署下一年工作。“年轻人关注两会，是国家和社会的发展进步，表明青年一代的政治思想觉悟趋于成熟，也体现出对国家和未来有更多的担当。”

（记者 李华锡 先藕洁 韩飏）

(责编：郝孟佳、李依环)