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上海杨浦：青少年心理健康工作纳入政府实事项目

2023年03月02日08:42 | 来源：中国青年报
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原标题：上海杨浦：青少年心理健康工作纳入政府实事项目

　　2月24日，上海市杨浦区启动“一缕阳光”杨浦区青少年心灵陪伴计划，并设立“上海12355·青春杨浦共享空间”，杨浦区青少年心理健康服务联盟也同时成立。

　　活动现场还聘请了首批“一缕阳光”青少年心灵陪伴专家，后续将为青少年健康成长提供专业服务。“一缕阳光”青少年心灵陪伴计划志愿服务队也同时成立。“一缕阳光”杨浦区青少年心理健康课程菜单发布，一系列活动课程将送入校区、社区，让青少年在社会实践、守护关爱中收获快乐。

　　据悉，杨浦区目前正以全面推进青年发展型城区建设试点为契机，深入践行人民城市重要理念，整合“青春守护者计划”“上海12355共享空间”等品牌资源，将青少年心灵陪伴计划纳入区政府实事项目，广泛动员志愿者、社会工作者等积极参与，为青少年茁壮成长创造有利条件。

　　“青少年心理健康服务是一项系统工程。”杨浦区委副书记周海鹰介绍，杨浦区委、区政府正在着力建立全社会共同参与的青少年心理健康服务体系。杨浦将积极关注青少年所思、所想、所盼，推出一批普惠政策、实事项目、活动载体和改革举措，让青少年感受到“关爱就在身边”。

　　活动由团杨浦区委、杨浦区教育工作党委、杨浦区卫生健康工作党委、杨浦区民政局共同主办。

　　（记者 王烨捷）

(责编：郝孟佳、李依环)

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