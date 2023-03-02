原标题：“科技小院”志愿服务惠及农民100万人次

1日，中国科学技术协会启动科技志愿服务周，本次服务周以“传承雷锋精神 科技志愿在行动”为主题。在3月1日至7日活动周期间，全国将举办“一带一路”海外工程科普营、大手拉小手科普报告团巡讲，中国科技馆“走进展厅讲科技”等多项示范活动，并广泛开展科普报告、直播讲座等科技志愿服务活动。

在与科技志愿者交流经验时，中国科协所属的中国农村专业技术协会（以下简称“中国农技协”）副理事长张建华介绍，目前全国已建设475个“科技小院”，共开展科技志愿服务活动6000余场，受益农民100万人次，技术辐射面积800多万亩。

作为以科技志愿服务乡村振兴的新探索，“科技小院”由各省科协组织农业院校开展，高校教师担任首席专家，硕士研究生为主力军，常驻农村。

这一科技志愿服务模式，将农业高校人才培养、技术研究和社会服务结合为一体，在高层次应用型农业人才培养、农业科技创新以及解决农业科技服务不够用、不及时、不全面的痛点问题方面，效果显著。

“有个马铃薯‘科技小院’，给当地创造了超高产能。”张建华介绍，这个科技小院位于四川凉山彝族自治州布拖县，不仅繁育了优良种薯、种苗，打造了标准原研种、原种、生产种的三级种薯繁育生产体系，还建立了马铃薯生产、加工的产业体系，助推当地在2020年脱贫摘帽。

据了解，自2019年至今，已有2000余名教师和研究生长期扎根乡村生产一线开展科技志愿服务，累计撰写日志8万余篇。他们服务三农、办田间学校，开设科技长廊，“做好一个小院，带动一个产业，辐射一大片农村”，也因此而入选了全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型。

张建华介绍，今年的学雷锋纪念日即将到来，中国农技协“科技小院”正在开展学雷锋助春耕科技志愿服务联合行动。下一步，中国农技协还将在中国科协的指导下，继续推广“科技小院”，扩大规模，规范管理、打造科技志愿样板间，动员科技工作者进乡村，以所学、所研报国为民。（记者詹媛）

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