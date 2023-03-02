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探索特色新工科教育模式培养勇担使命的青年人才

迟 楠
2023年03月02日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：探索特色新工科教育模式培养勇担使命的青年人才

新一代信息技术产业是“十四五”时期九大战略性新兴产业之首，关系到国家安全、战略地位和经济基础。瞄准这一重大需求，复旦大学从可见光、太赫兹等6G新频谱通信技术着手，率先在上海市成立了低轨卫星工程中心，重点解决新频谱通信和大数据融合等问题。现在，复旦大学可见光通信研究已经位于国际前列，成为6G的重要研究内容。

党的二十大报告首次将教育、科技、人才三大战略进行统筹部署，我们要以党的二十大精神为指引，提高政治站位，坚定理想信念，进一步增强科技创新的使命感和责任感，增强科技创新面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的思想自觉和行动自觉。

未来，我们将牢记初心使命，聚焦国家战略需要，组建多学科交叉的大团队，发扬斗争精神，知难而进、迎难而上，提升关键核心技术攻关能力，增强科技攻关的志气、骨气和底气，把建设高水平大学的奋斗目标融入新征程的时代洪流。

十年树木，百年树人，作为一名高校教师，青年人才培养始终是我的核心工作之一。通过学习贯彻党的二十大精神，我更加深刻认识到个人成长与国家发展、国家命运息息相关，青年人必须将个人理想与国家使命结合起来，做真正扎根民族、关心民生、关怀天下的科学研究。我们正在积极探索具有复旦大学特色的新工科教育模式，鼓励学生勇担使命，把青春奋斗融入党和人民事业。我们要培养青年人才团队时刻心系国家发展，勇担社会责任，积极把个人的理想同国家发展和社会进步紧密相连，主动将报效祖国和服务人民作为毕生的不懈追求。与此同时，我们要建设好人才引进的机制和人才培养的阵地，充分发挥高校融合创新的核心作用，建设高水平科创平台，为现代化建设提供人才保障和创新动力。

欣逢盛世，我们是幸运的，同时也感到重任在肩，展望未来，新征程是充满光荣与梦想的远征。蓝图已经绘就，号角已经吹响。作为高校一线教师和科研工作者，我们要以党的二十大精神为指引，勇于承担“四个面向”的重大科研任务，不断开拓创新，攻坚克难，为我国科技进步贡献力量。（作者系复旦大学信息科学与工程学院党委副书记、院长）

(责编：郝孟佳、李依环)

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