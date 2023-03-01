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两会将至，这些话题备受关注

本报记者  李  贞
2023年03月01日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　二月二十六日，江苏省宿迁市宿豫区仰化镇268省道京杭大运河特大桥项目施工现场。
　　陈 红摄（人民图片）

　　2月23日，中非班轮“塔内斯梦想”轮从山东港口烟台港起航，前往坦桑尼亚达累斯萨拉姆港。
　　唐 克摄（人民图片）

　　京津冀协同发展战略实施以来，北京始终把支持雄安新区规划建设作为分内之事，以“交钥匙”方式支持雄安新区建设3所学校、1所综合医院，建成后由北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院提供办学办医支持，助力提升雄安新区公共服务水平 。
　　图为2月25日，北京建工的工人正在雄安新区的医院项目加紧施工。
　　本报记者 贺 勇摄

　　近年来，江西省赣州市赣县区大力推进无公害蔬菜生产，打造粤港澳大湾区蔬菜专供基地，推动蔬菜产业高质量发展，助推乡村振兴。图为2月22日，航拍赣县区王母渡镇浓口村集中连片蔬菜基地。
　　薛顺鑫摄（人民图片）

　　春风送暖，生机盎然。2023年全国两会召开在即。3月4日，全国政协十四届一次会议将开幕；3月5日，十四届全国人大一次会议将开幕。

　　今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。如何开好局、起好步，全国两会将释放重要信号。在今年全国两会上，新一届全国人大代表和全国政协委员也将首次亮相。他们关注哪些话题，将如何履行职责、参政议政？本报进行了采访梳理。

　　

　　共促高质量发展

　　高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前，中国经济转暖，如何更好提振市场主体信心，形成共促高质量发展的强大合力等话题，备受代表委员关注。

　　全国政协委员、河南投资集团董事长刘新勇关注数字经济的发展。他认为，数字经济与每个人息息相关，对社会经济发展起着至关重要的作用。“从数字政府到智慧城市，从高铁开行到企业节能减排，再到老百姓日常网购、打车，都离不开服务器的昼夜运转。我一直在思考，如何让数字经济更好地赋能城市发展，更好地服务企业经营和百姓生活。”今年全国两会上，刘新勇准备围绕如何抢抓数字经济发展先机积极建言。他说：“目前，中国的数字基础设施建设还不够完善、数字经济市场格局还比较分散，要进一步加强核心技术创新研发，实现关键技术自主可控，持续优化完善数字基础设施，打造‘数字引擎’，构筑数字经济产业发展新优势。”

　　全国人大代表、金陵石化公司党委书记张春生关注绿色低碳、高质量发展等话题。他建议，科学定义长江支流，精准指导流域企业绿色低碳转型。“随着长江大保护的深入推进，各地坚持共抓大保护、不搞大开发，长江流域水环境质量得到明显改善。”张春生指出，长江保护法实施以来，相关立法和法律衔接配套、政策解释等方面还存在不足，建议分级优化细化支流名录，精准界定长江支流范围边界，同时对沿江企业安全环保、绿色低碳、转型升级项目分类施策，实现长江流域经济发展与生态环境保护双赢。

　　全国人大代表、立信会计师事务所董事长朱建弟准备的建议，重点关注经济领域话题。“今年是恢复经济的关键年份，希望国家能进一步深化增值税改革，在税收等领域出台更直接、更有效的帮扶政策，继续减轻企业税负，让企业享受到实实在在的优惠。”朱建弟说。

　　各民主党派就经济发展相关问题，准备了多项提案。

　　民建中央准备的44件提案中，涉及经济发展和财政金融类的有32件，占比超过70%，多个提案聚焦推动高质量发展，关注培育专精特新企业提高竞争力和创新力、资本市场助力创新型科技企业发展、推动数字贸易健康发展、帮助民营企业解决实际困难增强经济发展信心等主题。

　　民进中央准备的《关于优化居民消费结构 持续实施扩大内需战略的提案》指出，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用，是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径。提案提出推动居民收入提升，不断促进消费增长；加快推进基本公共服务均等化，充分释放消费潜力；优化服务型消费供给，推动带薪休假制度落地；支持新兴服务行业发展，提振居民消费信心等建议。同样由民进中央准备的《关于优化发展环境 促进民营经济发展壮大的提案》，提出进一步营造对民营经济友善的发展环境；进一步转变民营经济行业监管方式；进一步推动构建亲清新型政商关系等建议。

　　致公党中央准备的《关于促进中小企业健康发展的提案》指出，保住中小企业、保住市场主体对稳住经济基本盘意义重大。为此，应持之以恒、下大力气，运用市场化、法治化手段营造良好发展环境，增强中小企业发展信心，夯实经济发展尤其是实体经济基础。其中建议，精准化助力中小企业转型升级发展；差异化解决中小企业资金难题；创设更利于中小企业发展的营商环境等。

　　致公党中央准备的《关于深化电力市场体制改革 统筹推进碳达峰碳中和的提案》指出，践行“双碳”目标，能源是主战场，电力是“重头戏”。提案整合实地调研成果，指出了电力体制改革与市场化建设目前存在的突出问题，并提出深化电力市场体制改革、构建适应于高比例消纳可再生能源的电力体制等相关建议。

　　全面推进乡村振兴

　　全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。许多代表委员就全面推进乡村振兴的话题建言献策。

　　来自甘肃陇南大山的全国人大代表、陇上庄园生态农业有限公司总经理梁倩娟，近年来通过电商直播带货，让更多山货“搭网”出山，带动了全县各乡镇400余户农户增收致富。“电商直播带货，不仅卖农特产品，还可以宣传当地文化、旅游产业。下一步我希望陇南的农产品和山货能够走出中国，走向世界。”梁倩娟告诉记者，今年全国两会，自己带来的议案和建议将聚焦在电商行业发展和乡村振兴主题。

　　全面推进乡村振兴，建设农业强国，需要科技支撑和人才支撑。全国人大代表、河北省沧州市河间市大庄村党支部书记石炳启，就乡村人才振兴相关情况进行调研分析，准备了“加强人才队伍建设，助推乡村振兴”的有关建议。“我一定会把乡亲们的心声和呼声带到全国两会上，让更多优秀人才投入到乡村振兴中，让老百姓的生活如同芝麻开花节节高，一天更比一天好。”石炳启说。

　　同样聚焦乡村振兴人才队伍建设的，还有全国人大代表、华南农业大学科学研究院院长谢青梅。她建议，通过实施乡村振兴人才定向培养专项计划，培养具有“三农”情怀的乡村振兴人才，打造高素质乡村振兴人才队伍。

　　国以农为本，农以种为先。作为一名科研工作者，谢青梅长期关注种业发展，就推动种业高质量发展提出了相关建议。她认为，种业创新研究离不开国家的政策支持，特别是需要长期支持育种企业进行种业技术创新以及新品种培育。她建议，育种项目的政策支持要适应种业育种规律。同时，完善育种奖励补贴政策，对培育出的新品种，特别是一些已经成功转化推广应用的新品种进行奖励补贴。以企业为主体，科研单位给予技术支撑，对新品种不断地优化，推动新品种走向市场。

　　各民主党派准备的提案中，不少关注乡村振兴话题。

　　为更好发挥农村能源资源优势，为乡村振兴提供不竭动力，民革中央准备了《关于推进农村能源发展 持续赋能乡村振兴的提案》，关注农村能源生产设备开发程度较低，能源消费清洁化不足等问题。提案从加快农村能源耗用模式转型升级、优化农村能源设施开发、完善农村能源综合运维和服务、提振投资农村能源发展信心等方面提出建议。

　　民建中央在《关于大力发展涉农职业教育 全面推进乡村振兴的提案》中指出，乡村振兴，人才是关键。针对当前涉农职业教育存在的一些问题，提案建议制定涉农职业教育相关政策，提高涉农职业教育吸引力，优化乡村产业业态和创业环境，切实让人才“留得住”“干得好”等。

　　不断增进民生福祉

　　民生无小事，枝叶总关情。每年两会，民生领域话题都备受各方关注。今年，许多代表委员带来了就业、教育、医疗等民生相关的议案、建议和提案，事关民生福祉。

　　全国人大代表、山东省临沂北城小学校长张淑琴常年聚焦教育领域问题。“我作为一名基层教育工作者，一直围绕学校、家庭、社会对教育工作的期待，在调研中了解群众的想法。”张淑琴表示，今年自己的关注重点之一是学前教育。她指出，近年来，国家对学前教育愈发重视，公办园、普惠园大幅增加，托育机构快速发展，受到老百姓欢迎。但同时，大家也希望解决收费偏高、师资力量参差不齐等问题。为此，她建议加快学前教育立法进程，不断加大教育投入，持续扩招公办教师，组织教师技能培训等，将普惠托育工作做得更好。

　　同样关注教育话题的还有全国政协委员、广西民族大学副校长黄晓娟。“今年，我重点关注大学生群体的心理健康教育问题。”黄晓娟在工作和调研中发现，一些大学生在校期间甚至走上工作岗位后，会出现难以自我调节的压力，加上对心理健康问题关注、重视不够，往往容易导致问题加重。“目前许多高校的心理专业师资力量是不足的，应当加强心理师资队伍建设，常态化开展大学生心理健康教育。”黄晓娟说。

　　全国人大代表、宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村村民马慧娟，是当地易地扶贫搬迁的亲历者。“我要始终为易地搬迁群众服务，今年我的建议还是关注易地搬迁群众的生活。”通过调研，马慧娟发现红寺堡区卫生技术人员短缺，影响了基层医疗水平和服务质量，导致易地搬迁群众对本地就医的认可度不高，部分群众选择异地就医，不仅医保报销比例较低，还增加了额外支出。马慧娟建议，进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，出台具有针对性的基层卫生技术人才培养政策，逐步提升易地搬迁地区的医疗卫生服务能力。

　　在民生领域，各民主党派也准备了许多相关提案。

　　农工党中央今年拟提交的提案，有不少关注到医疗健康话题，如《关于推动我国健康产业高质量发展的提案》《关于开展国家儿童用药改善行动的提案》等。

　　民革中央准备的《关于进一步优化国家基本公共卫生服务的提案》指出，经过不断推进，国家基本公共卫生服务项目取得很好成效，人民对基本公共卫生服务的获得感日益增多。但目前仍存在一些问题，影响项目效果的持续深化，包括免费健康体检的早期筛查效果有限；居民健康档案建设亟待打破信息壁垒等。为此，提出增加免费健康体检项目、加快推进信息化建设工作等建议。

　　民盟中央准备的45件提案中，有15件属于教育科技文化类别，关注了加强高校教师队伍建设，设立工程职业类学生公费教育试点工程，深化国家级新区产教融合，进一步健全科技人才评价体系、促进科技人才成长等话题。

　　民进中央在准备的《关于多措并举促进青年群体就业的提案》中建议，促进高校毕业生就业；稳定新生代农民工就业；提升农村青年就业能力；完善青年社会保障体系等。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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