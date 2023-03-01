据新华社上海电 （记者潘清、许晓青）“长大了，我要建一座桥，连接台湾和大陆，厦门和金门。只要努力，我一定会实现我的梦！”“我一半是台湾的记忆，一半是祖国大陆的记忆。我到底属于哪里？中国！”

这些充满深情的文字，出自历届“原乡杯”台胞青少年征文竞赛作品。由上海市台湾同胞联谊会主办的“原乡杯”，历经二十载已成为台胞青少年以文会友共叙乡情的“舞台”。

“原乡”指的是祖先未迁移前居住的地方。台湾现代作家钟理和先生在其作品《原乡人》中写道：“原乡人的血，必须流返原乡，才会停止沸腾。”这充分表达了对中华文化的认同和热爱。

记者从近日举行的“‘原乡杯’创办20周年纪念会暨第21届活动启动仪式”上了解到，“原乡杯”主要面向上海及周边台胞中小学生，2003年首度举办以来获得相关学校和师生家长的关注和欢迎，近年来参与范围更扩展至岛内中小学。20年间，共有7000余位台胞青少年通过这个舞台表达对故乡的情感和对祖国的热爱，739篇作品先后获奖。

近年来，“原乡杯”确立“我与中华传统文化”征文主题，引导台胞学子们畅谈对自身家庭文化、家族历史、祖籍源流的感悟，增进对国学的了解，感受中华传统文化的吸引力和凝聚力，加深民族认同和国家认同。

作为征文竞赛的配套活动，上海市台联自2016年起连续举办中华传统文化夏令营，组织获奖者参访曲阜“三孔”、轩辕黄帝陵、岳庙等历史遗迹，感受中华传统文化的深厚底蕴与独特魅力。精彩纷呈的中华传统文化讲座、优秀作文专家音乐诵读鉴赏会及优秀征文推广等活动，进一步激发了台胞青少年依托笔墨抒发乡情的浓厚兴趣。

据介绍，第21届“原乡杯”活动将继续聚焦弘扬中华文化主题，并在征文竞赛基础上新设书法竞赛，举办文化沙龙、体验式中华文字拓展营等丰富多彩的配套活动，覆盖群体也将进一步扩大。

上海市台湾同胞联谊会会长卢丽安表示，上海市台联将坚定秉持“两岸一家亲”理念，继续广泛深入地开展沪台青少年交流，促进两岸年轻人在交流中增进了解，拉近彼此情感和心灵距离，增强台胞青少年对中华文化和中华民族的认同，共同谱写两岸中华儿女的美好未来。

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