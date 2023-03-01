原标题：南京大学：续写留学报国的新时代华章

江南春早，万物复苏，生意盎然。日前，在南京大学校园里，一场群贤毕至的重磅盛会——“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛备受关注。1场主论坛，4场分论坛，51场主题报告，100余位现场嘉宾，近500位师生和留学归国人员代表参与，线上300万人次持续关注收看，留学报国与立德树人、科技自立自强、文化自信自强、讲好中国故事等话题引发热烈讨论。智慧和观点在这里碰撞，思想和精神在这里交融，绘就海内外留学人员同心共圆中国梦的最大同心圆。

新时代新征程，留学报国的华章正在如火如荼地书写。在主题论坛开幕式上，全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼在致辞中动情地说道：“百余年留学史与中国现代化紧密相连，既是‘索我理想之中华’的奋斗史，也记录着中国人民探索中国现代化道路的不懈尝试。推进中国式现代化，留学人员作为人才生力军，理应走在前面、作出表率。”

论坛现场，一场关于南京大学留学报国成果的展览引得大家驻足，大家穿行于数十块精彩纷呈的彩色图文之间，全方位了解着南京大学百廿校史中熠熠生辉的留学报国故事。

中国现代教育改革先驱郭秉文、一生致力于平民教育运动的陶行知、创建中国第一个新型地学系的竺可桢、中国地质力学创始人李四光、“两弹一星”功勋奖章获得者程开甲……一批批仁人志士学成归国后在南京大学这片沃土上深深扎根的故事令人动容，他们让南雍文脉薪火传衍、教泽绵延，也将个人成功的果实结在爱国主义这棵常青树上。

论坛首发宣传片《负笈万里报国归——留学归国学者与百廿南大》同样令人心潮澎湃。成功发射我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”、刻画迄今最高精度的地球3亿年生物多样性演变历史、建构中国自主经济学知识体系、发起“全球人文计划”……一帧帧生动鲜活的影像，记录着今日南大留学归国学者们继承光荣传统，踔厉奋发、勇毅前行，为建设好“第一个南大”直挂云帆、乘风破浪的不懈努力。

论坛开幕式上，南京大学与欧美同学会携手共同发布《奋进新征程留学报国倡议》：“广大留学人员行动起来，共同弘扬留学报国光荣传统，做爱国主义的坚守者和传播者，在实现中华民族伟大复兴中国梦的历史征程中实现自身价值，共同推动科技自立自强，助力我国尽早成为世界主要科学中心和创新高地，共同推进文化自信自强，推动文明交流互鉴，在提升国家文化软实力和中华文化影响力方面发挥独特作用，共同讲好中国故事，传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象，让世界更好地读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族。”这是面向全体留学归国人员发出的一次有力号召。

主论坛发言嘉宾之一、南京大学电子科学与工程学院教授王欣然说：“我们将勇担科教兴国使命，追逐芯片强国梦想，以诚朴之心再创雄伟之业，以励学之风再开敦行之路，开拓进取、真抓实干，共同追求实现创建世界一流大学的南大梦和实现中华民族伟大复兴的中国梦。”

2022年南京大学多项办学指标数据创历史新高。学校人才队伍建设取得新突破，学科领军人才达400人，青年高层次人才超400人，有海外学历或访学经历者占比65%；各项科研指标在全国高校位列第一方阵，国家自然科学基金项目立项数达500项，国家重点研发计划和科技创新2030重大项目立项数量达29项；国家重点项目单项体量创历史最高，单项项目经费达1.5亿元；横向科研经费及社会捐赠金额超6亿元，创历史最高。

中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛说：“全体南大人将大力弘扬留学报国的光荣传统，心系‘国家事’，肩扛‘国家责’，想国家之所想，急国家之急，应国家之所需，努力把南大打造成为海外留学归国人才的向往之地、聚集之地、建功立业之地，为强化国家战略科教力量、加快建设世界重要人才中心和创新高地提供南大支撑，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出南大贡献。”

（记者 苏雁 通讯员 李烨婧 刘宇杰）

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