原标题：代表委员与青少年一起关注“青话题”

重庆市西南大学附属中学学生游梦洁、杨雅婷、郑雯黎、江怡行在讨论模拟政协提案。受访者供图

让生涯教育成为必修课，并建立生涯教育反馈评价机制；网课平台应将任教老师资历信息公开，政府要打击用虚假广告引流造势的网课平台……

在不久前举行的重庆市两会上，一批“青话题”被代表、委员们带到了两会的会场，并受到了广大青少年的关注。

在政协重庆市第六届委员会第一次会议上，重庆市政协委员李涵涵提交了《关于推进学校生涯教育与需求接轨的提案》。她建议，社会各界要密切关注当下青少年群体的职业选择与求职困境，呼吁深化生涯教育体系化建设，推进生涯教育在学生教育阶段的连续性和贯通性。

在重庆市2023年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动中，李涵涵看中了这份模拟政协提案，将它转化成了一份真正的政协提案。这份提案的萌芽，其实来自重庆市西南大学附属中学高三学生的调研。

去年7月，2022年全国青少年模拟政协提案征集活动启动。看到活动的消息时，重庆市西南大学附属中学学生游梦洁联想到了课本里的“协商民主是中国社会主义民主政治的特有形式和独特优势”。她很感兴趣，于是报名参加此次“参政议政”的实践。

由游梦洁带领的四人小组随后开始了模拟政协提案的探索之路。他们结合自己的思考，观察到身边同学接受生涯教育相对欠缺的问题，于是对该问题展开了为期两周的调研。

“我们发现，不仅是很多小学生、初中生接受的生涯教育很薄弱，很多高中同学对于职业生涯的了解也停留在文理选科这样简单的二元概念当中。”游梦洁说，“当时我们就觉得，推进生涯教育太重要了。”

要完成一份模拟政协提案并不容易。身为中学生的游梦洁和团队成员需要设计问卷并完成数据分析工作。为此，同学们学习使用问卷星平台和一些基本的数据整理与分析方法，实现了对基本数据的处理和信息的提取。在指导老师的帮助下，游梦洁和其他同学们又学习了政协提案的文件格式和语言规范，几经修改，最后才完成了模拟提案的正式文件。

游梦洁说：“我们发现问题，分析问题，给予建议，提出解决措施。这一整个过程让我们更加清晰地认识到生涯教育存在的问题以及解决该问题的迫切性。”

由游梦洁等四位同学拟写的《关于推进学校生涯教育与需求接轨的提案》经过层层遴选，最终走进了重庆市2023年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动的现场。

在多份优秀的模拟政协提案当中，长期关注青少年教育的李涵涵委员觉得，这个提案和当下的现实和背景关联度很大。

作为90后政协委员，李涵涵在日常工作中也注意到，因为生涯教育的欠缺，很多年轻人原本是有职业理想的，但是他们的职业愿景在学业压力、家长期许和社会环境的变化中慢慢消亡了。

这个模拟政协提案既是来自青少年的心声，也符合自己对这个问题的判断，于是，李涵涵在会后联系了“面对面”活动的相关负责人，决定通过进一步的调查研究，把这个模拟政协提案转化为正式的提案，通过政协的渠道让政府有关部门和社会大众关注这个问题。

在重庆市模拟政协提案征集活动中，来自青少年的真切心声还有很多。

重庆市万州高级中学的郎凤琴等4名同学提出了《关于双减政策下网课平台乱象整治的提案》。他们在模拟政协提案中说，网课平台在发展过程中暴露出诸多问题：平台信息良莠不齐、课程质量参差不齐、收费标准不够统一……

为此，他们建议政府加强对网课平台的监管，建立官方网课平台或者委托第三方开设官方网课，对违规的平台加大处罚力度，规定网课平台应将任教老师资历信息公开，要求网课平台应偏重优质教育，摒弃逐利敛财思想。

重庆第二师范学院大二学生周元萍则提出了《关于促进井盖防坠网覆盖我市的提案》。她说，看到那些行人因井盖缺失而坠落甚至出现人员伤亡的新闻时很痛心，于是想到了井盖安全方向的提案主题。

周元萍用了两周时间进行调研，了解了井盖防坠网的材料、什么类型的防坠网在什么样的地方安装、防坠网的最高可承受能力等等问题，最后完成了提案的撰写工作。

在2022年全国青少年模拟政协提案征集活动中，周元萍的模拟政协提案被评为“最佳模拟政协提案作品”。她说，这是自己第一次有了民生事务的参与感，观察身边不合理的地方，进而思考怎么去改进、怎样让社会变得更好，体会到了身为大学生的社会责任感。

据了解，2022年全国青少年模拟政协提案征集活动中，全国共有34.1万名青少年报名参加，27.3万名各级政协委员、思政教师担任指导老师，征集提案作品19.4万件。经省级团委审核、推荐，共有981件模拟提案作品参与全国评审，内容涉及经济发展、社会治理、民生保障、文化事业、生态文明、青少年成长发展等多个领域。

李涵涵表示，让青少年进入到参政议政的环节中来，有利于培养起他们发现问题、分析问题、解决问题的思维和能力，同时也在鼓励他们积极关心社会公共事务。（实习生 葛菲 记者 王鑫昕）

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