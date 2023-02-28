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涉农职业院校要培养更多本乡本土人才

2023年02月28日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：涉农职业院校要培养更多本乡本土人才

　　 【一线探索】

　　 人才振兴是乡村振兴的关键所在。农业职业教育以“兴农富农”为己任，肩负着提高农民素养，培养农业技术技能人才和农村治理人才，促进乡村人才振兴的历史使命。

　　 不可否认，现有的农业职业教育还不能适应乡村振兴所需人才多样性、复合性、应用性、成长性的需求，乡村振兴面临人才供需不匹配的现实困境。实施乡村振兴战略，迫切需要农业职业教育充分发挥自身优势，创新人才培养体制机制，解决好乡土人才“招不来、育不好、留不住”等现实难题，切实增强服务乡村人才振兴的适应性。其中，涉农职业院校应发挥更大的作用。

　　 2016年，在脱贫攻坚驻村帮扶过程中，我校老师均产生了很深的触动：一方面，农村村两委干部年龄大、文化程度低，在乡青壮年劳力少，农村空心化现象普遍；另一方面，按照普通招生培养的方式，学生报考涉农专业的意愿不强，毕业生很少回到农村一线。可以说，这是一个普遍问题。据统计，2021年，我国高职（专科）学校招生数约为500.1万人，同年农林牧渔类专业高职招生数约11.6万人，占比仅2.32%。中职招生数约489万人，同年农林牧渔类专业中职招生数约23.5万人，占比仅4.8%。

　　 也是从驻村帮扶那时起，学校开始从农村人才供给的角度进行反思，达成“职业教育不下村，乡村难振兴”的共识，决定调整涉农专业人才培养的思路，提出实施“一村多名大学生计划”，按照“村里来乡里去”的原则，培养本乡本土农民大学生。笔者认为，解决好“招得来”“育得好”“留得住”等关键问题，涉农职业院校要从三方面下功夫。

　　 推进多元协同、实行校地共管。涉农职业院校应与各县市区组织部建立常态化联系机制，定期召开联席会议；推行“多主体多角度”学业评价，校、企、村共同参与学业考核，从思想道德品质、农技匠心追求、农业生产实践、农村基层管理、创新创业成果等多角度予以评价；依托共建的“乡村振兴学院-县市区分院-现场教学基地”三级教学组织体系，实施“淡学旺工、农学交替，弹性学制、分段教学”教学运行模式。

　　 遵循学生技能掌握的规律和逻辑，围绕关键能力构建培养体系。一是研制技能本位的培养方案。围绕农业产业人才的关键能力，解析专业核心技术技能，构建岗课赛证融合的课程体系，开发技能点微视频、工作手册式教材等教学资源，加大学业评价的技能考核比重，系统推进学生的技能提升。二是注重理实融合的现场教学。打造“行走课堂”，将课堂搬到“美丽乡村”示范点、国家乡村公园、现代农业示范区、特色产业基地，注重案例教学；遴选本地龙头企业、种养殖大户、基层治理示范村等建设校外教学点，对口安排跟岗训练与在岗实践。三是打造专兼结合的双师队伍。聘任涉农企业创业能人、行业科技专家、乡村“土专家”“田秀才”充实师资队伍，组建熟悉农业农村工作的结构化教师团队，组织学生与技能导师结成师徒关系，开展模块化课程教学；倡导学员之间相互学习借鉴。四是加强双创教育的有机渗透。开设创新创业实务课程，指导学生设计或优化创新创业项目，参加各级各类创新创业比赛，支持学生入驻大学生科技园、科创小镇、创业街区等创业孵化基地，将创意思维、创新精神、创业能力融入学生技术技能培养的全过程。

　　 做好跟进服务，建立乡村人才终身学习体系。把人才留在乡村，学校需进一步建立完善乡村人才跟踪服务体系，为乡村人才提供技术咨询、项目申报、创业指导等服务。建立定期回访制度和培训回炉机制，健全学员终身学习支持体系，支持学员毕业后经常回校“充电”，进行知识技能的“回炉提升”。同时，学校还应拓宽发展思路，针对当地农业产业发展中的关键技术卡点、转型升级痛点，聚合政校行企院的资源和力量，共商共建产教联合体，构建多方良性互动的机制，进而开展研究攻关与成果转化，推动当地农业产业可持续发展。

　　 （作者：高焕清，系咸宁职业技术学院党委书记）

(责编：郝孟佳、李依环)

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