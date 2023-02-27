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教育部召开国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会工作会

2023年02月27日11:28 | 来源：教育部网站
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为深入学习贯彻党的二十大精神，落实全面推进乡村振兴的要求，2月25-26日，教育部召开国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会工作会。会议深入交流了“组团式”帮扶工作的经验与成效、存在的问题与困难，并对下一阶段工作进行了研讨部署。

会议指出，自教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会成立以来，各位委员用心用情、躬身力行。每位委员都集各方力量，积极开展工作。有的深入一线开展了实地调研，有的通过在线调研、远程座谈等方式了解情况。委员们精准定位西部10个省区市160个国家乡村振兴重点帮扶县247所高中阶段学校的发展问题，仔细研判247位高中阶段校长和2145名管理人员、教师的困惑难题，予以针对性指导，提出了有建设性的意见和建议。

会议强调，要把思想和行动统一到党的二十大精神上来，着眼中华民族伟大复兴战略全局，从更高站位、更深层次去思考，深刻理解、牢牢把握教育人才“组团式”帮扶工作的战略意义。在今后的帮扶工作中，要对标教育质量明显提升、教师队伍能力明显提升、学生综合素质明显提升、学校管理水平明显提升“四个明显提升”阶段性目标任务，干在实处，以实际行动扎实推进“组团式”帮扶工作落地见效。

会议要求，为了积极稳妥地推进“组团式”帮扶，各位委员要从四个方面发力，全面开展帮扶工作。一是进行充分调研，掌握真情况、找准真问题，身临其境地感受重点帮扶县最鲜活的教育现状，在此基础上予以指导。二是紧扣关键问题，靶向施策，破解发展难题，重点关注教育教学质量提升、高素质教师队伍建设、教学制度改革等问题。三是发挥组团优势，委员们要充分发挥自己团队的作用，吸纳来自不同视角的意见和建议，同时要相互配合、攻克难关。四是提升帮扶实效，统筹整合资源，充分发挥委员所在学校、东西部派出学校作用，加大对被帮扶学校的帮扶力度，提升帮扶实效。

会议以线上线下相结合的方式召开，教育部有关司局负责同志、专家顾问委员会刘彭芝主任委员等全体委员参加了会议。

(责编：李依环、郝孟佳)

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