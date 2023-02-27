王辉耀

国以才立，政以才治，业以才兴。党的二十大报告明确提出了新时代新征程中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在这一进程中，实现高质量发展是中国式现代化的本质要求之一。人才作为第一资源，是高质量发展的主体与基石，实现高质量发展、推进中国式现代化离不开高质量的人才队伍。

党的十八大以来，党和国家全方位支持人才、帮助人才，千方百计造就人才、成就人才，着力把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大事业中来。目前，全国人才资源总量显著增加，在全球创新版图中的位势节节攀升。人才对经济社会发展的引领支撑作用越来越强，在服务创新驱动发展、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动区域协调发展、抗击新冠疫情、推进乡村振兴等国家重大战略和重大工作中发挥了重要作用。

不拒众流，方为江海。当今世界，综合国力的竞争归根到底是人才的竞争。随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，国际人才竞争日趋激烈。近年来，中国深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，实行更积极、更开放、更有效的人才政策，对人才的吸引力越来越强，海外人才进入快速集聚期。数据显示，改革开放40多年来，各类出国留学人员累计超过650万人，回国留学人员累计达420余万人。2021年，回国创新创业的留学人员首次突破100万人。他们积极承担国家和地方重大项目，成为突破核心关键技术、推动战略新兴产业发展、带动新兴学科的重要力量。

人才竞争力进一步提升。在第五届中国国际进口博览会举办期间，全球化智库发布了《全球人才流动趋势与发展报告2022》。报告对全球38个主要国家人才竞争力进行了评价。其中，中国人才竞争力位居第八。报告显示，中国在人才规模方面具有明显优势，在打造人才工作平台、优化人才生活环境等方面也取得了长足进步。同时，在人才投入和人才效能等方面仍存在短板。

功以才成，业由才广。推进中国式现代化，需要调动一切积极因素，着力形成人才国际竞争的比较优势。要全面深化人才发展体制机制改革，既建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，发挥好人才评价“指挥棒”作用，又破除人才在体制内外、国内国际、不同领域流动的障碍，畅通人才发展渠道和通道。继续加大教育和创新投入，加快推进人才培养体系改革，更加注重人才德育、能力、素质、国际化视野的培养。加大留学人才等国际化人才开发力度，一些高质量发展先行区、创新示范区可先行先试，结合国际惯例及自身发展需要出台更灵活的引才政策。持续完善人才服务体系，全力营造良好的发展环境和高品质的人居环境，让各类人才引得进、留得住、用得好。

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。新时代新征程，大国、大势、大事业，呼唤进一步做好人才工作。聚天下英才而用之，加快建设世界重要人才中心和创新高地，使各方面人才各得其所、各展其长，必将为推进中国式现代化提供有力的人才保障。

（作者为全球化智库理事长、中国人才研究会国际人才专业委员会会长）

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