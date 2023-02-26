能在中国科学院东北地理与农业生态研究所的办公室里见到李艳华实属难得。要知道，这位大豆育种专家常年扎根在黑龙江海伦市农业生态实验站，如无重要事情，很少回办公室。

“我刚从海南回来，正赶上单位有一个重要会议，明天就回实验站。”李艳华和科研团队此次从海南三亚的育种实验田里带回5000多份材料。

“这个春节又是在试验田里过的，十几年了。”李艳华已记不清多少年没陪家人过年了。没有早晚，没有节假日，更没有娱乐消遣，她的眼里，只有大豆育种工作。

我国是大豆的进口大国和消费大国，需求量每年都在1亿吨以上，80%以上从国外进口。“黑龙江大豆种植一年只有一季，我们利用冬闲去海南继续试验，能将常规育种时间从10到12年缩短至8年。”巨大需求缺口使李艳华常有一种紧迫感，总觉得时间不够用。

大豆生长进度、豆秆的强度、籽粒饱满程度、抗病性……李艳华逐一下地查看。“作物长势不像人，隔天一看没有什么大的变化；作物要时刻留心观察，尤其是豆秆的强度，要亲自感知，秆有力量才有产量。”李艳华一年有200多天在地里头。

与农民种地越来越机械化、现代化不同，大豆杂交实验，却需要人工收割、人工脱粒、人工分类。不同大豆品种和品相一般人很难从外观分辨，但李艳华从豆粒的圆度、色泽，一眼就能辨别，“看多了，就熟悉了”。

从开始进行杂交育种，每培育一代就需要一个生长季。一代品种并不稳定，还要在此基础上继续培育第二代、第三代……直至第六代左右，才可以进行“决选”。年年挑选、年年淘汰，寒来暑往，周而复始，对于大浪淘沙一般的育种工作，李艳华投入极大热情，对每份材料报以期待。“每个新品种都能带来产量和质量上的突破和变化，总有更好的在等我们选育。”李艳华说，只要一直干下去，惊喜总会在路上。

从1991年至今，56岁的李艳华已在基层实验站工作了30多年，培育优质大豆品种十余个，单产达到国际先进水平，累计推广优质大豆5000多万亩，增产20多亿斤，增收40多亿元。

“有一种黄，叫‘东生大豆’的娇黄。”由于蛋白质含量高、加工品质优，李艳华选育的东生系列大豆成了种植户和加工企业的抢手货。眼见着浑黄滚圆的大豆变成了增收致富的“金豆子”，李艳华“金豆娘娘”的名号也随之越叫越响。

这些年，不少南方企业想高薪聘请李艳华，她却不为所动：“黑龙江是我国大豆的主产区，也是世界三大黑土带之一，只有脚踩在松软的黑土地里，我的心才踏实。”（记者 张士英）

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