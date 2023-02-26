金正波 匡立冬

“龚常玮老师，你和我跟这辆车。”江苏省连云港市赣榆区柘汪中学教务处主任王笃智钻进校车，一边点名，一边叮嘱孩子们系好安全带，护送他们回家。

柘汪中学有一支专门护送学生放学的“爱心车队”，由柘汪中学教师自发成立，目前有49名队员。他们有的跟坐校车护送学生，有的到指定地点维持秩序，有的骑电动车照看近路的学生，分工合作，有条不紊……二十三年如一日，从未间断。

“1999年初冬，一位学生晚自习放学回家时，被路上一辆摩托车撞倒，情况危急。好在及时送往医院抢救，脱离危险。” 王笃智回忆说，那时他刚参加工作不久，任教的马站中学（后并入柘汪中学）是一所偏远的农村中学，所在乡镇路面坑坑洼洼，没有路灯，加上村庄分布较广，学生上下学路上安全隐患比较大。

这件事对王笃智触动很大。王笃智和几位青年教师自发组织起来，骑着自行车或摩托车，开始了爱心护送。“当时，学校只有几排平房用作学生宿舍，大部分学生走读。送完所有学生，再回到家，天已大黑。”有老师护送，家长也放心了。时间一久，学生家长们就起了个“爱心车队”的名字，一直叫到现在。

2009年春季新学期伊始，学校向全体教师发出倡议，将自发护送车队组织化，正式成立一支护送车队。也是从这一年开始，王笃智担任了车队队长。2013年，马站中学与柘汪中学合并成立新的“柘汪中学”，爱心护送又在新校区延续，护送队伍不断壮大。2018年，学校启用校车接送学生回家，“爱心车队”队员成了校车护导员，坚持跟车接送。

爱心在接力，也在传承。“老师们骑着摩托车，用车灯照亮学生回家路的身影，一直刻在我的脑海里。”12年前，“爱心车队”队员、柘汪中学教师龚常玮也就读于柘汪中学。“当年，骑自行车跟在老师身后，有满满的安全感；如今，我护送自己的学生回家，有满满的成就感。”

爱心护送的责任化和坚守赢得社会认可、百姓点赞。个体商户为队员购买棉大衣，辖区企业为车队送去崭新摩托车，公安民警主动申请加入队伍……从自行车到摩托车、电动车，再到校车，护送的车辆在变，爱心护送的初心始终没变。23年来，不论寒暑，爱心车队的老师们总是准时出发，守护学生回家路。

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)