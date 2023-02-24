原标题：2023年教育系统全面从严治党工作视频会召开

2月24日，教育部党组召开2023年教育系统全面从严治党工作视频会，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神，回顾总结过去一年和新时代十年教育系统全面从严治党工作，部署安排今年重点任务。教育部党组书记、部长怀进鹏，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组组长、部党组成员王承文出席会议并讲话，部党组成员、副部长孙尧主持会议，在京部党组成员出席会议，中央和国家机关纪检监察工委副书记郭宏义到会指导。

会议指出，习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话，充分肯定党的十八大以来全面从严治党取得的伟大成就，为新时代新征程上一刻不停推进全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程指明了前进方向，为推进纪检监察工作高质量发展提供了根本遵循。教育系统各级党组织和广大党员干部要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，准确把握精神实质，深刻领悟丰富内涵，切实抓好贯彻落实。要深刻领会解决大党独有难题的深邃思考、构建全面从严治党体系的目标要求、坚定不移推进全面从严治党的战略部署，切实保持战略定力、增强历史自觉，不断深化规律认识、明确前进方向，坚决围绕中心大局、保障落地见效。

会议指出，一年来，教育系统各级党组织和广大党员干部学习贯彻党的二十大精神不断形成生动实践，党的政治建设统领地位更加突出，党的领导和党的建设不断加强，立德树人根本任务深入落实，新时代党的组织路线走深走实，严的氛围不断强化，推动教育系统全面从严治党取得新成效。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央纪委二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，进一步压实压紧管党治校政治责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以彻底的自我革命精神一刻不停推进全面从严治党，为加快建设高质量教育体系，建设教育强国，办好人民满意的教育提供坚强保障。一要坚持以党的政治建设为统领，持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定捍卫“两个确立”，以实际行动深入践行“两个维护”。二要健全全面从严治党体系，全方位全过程推进全面从严治党，突出“关键少数”强化教育管理监督，压紧压实管党治校责任，健全制度体系强化制度执行，不折不扣落实新时代全面从严治党新精神新要求。三要贯彻落实新时代党的组织路线，着力增强基层党组织政治功能和组织功能，强化党员教育管理，建设高素质干部人才队伍，为教育改革发展提供坚强组织保障和干部人才支撑。四要主动防范化解风险，把政治安全和意识形态安全摆在首位，切实维护校园安全稳定，加强学生心理健康教育，提升风险防范化解能力水平，牢牢守住教育安全稳定底线。五要不断健全监督体系，自觉主动接受监督，完善权力监督制约机制，促进各类监督贯通协调，让权力在阳光下运行。六要持之以恒正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，把纪律建设摆在更加突出位置，切实加强对年轻干部的教育管理监督，筑牢拒腐防变思想防线，始终保持反腐败斗争高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

会议要求，教育部直属系统纪检监察组织要深入学习贯彻中央纪委二次全会精神，深刻领会习近平总书记关于解决大党独有难题的重要论述，准确把握直属系统面临的形势任务。要坚定不移贯彻党的二十大关于全面从严治党战略部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实担负“两个维护”重大政治责任，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，准确把握全面从严治党目标指向，围绕党的二十大关于教育的战略部署强化政治监督，不断提升纪检监察工作质效，营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围和生动局面。2023 年要着力推进政治监督具体化、精准化、常态化，推动完善党的自我革命制度规范体系，一体推进党风政风、师德师风、校风学风建设，全面加强党的纪律建设，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，加强直属系统纪检监察干部队伍建设，深入推进纪检监察工作高质量发展，为新时代新征程教育工作开好局起好步提供坚强保障。

会议在教育部机关设主会场，在各省（区、市）教育部门、直属高校、部省合建高校、直属机关各单位设立182个分会场。部直属机关党委委员、纪委委员，秘书局、部机关各司局、各直属单位主要负责同志，驻部纪检监察组有关负责同志在主会场参加会议。各省级教育部门、直属高校、部省合建高校、直属单位的领导班子成员，党委委员、纪委委员，有关职能部门主要负责同志，机关各司局和驻部纪检监察组处级以上干部共计5800余人在分会场参加会议。

(责编：李依环、郝孟佳)