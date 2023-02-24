原标题：文化和旅游部：深化高校共建助推文化和旅游高质量发展

新华社杭州2月23日电（记者岳德亮）记者从23日在浙江杭州召开的文化和旅游部高校共建工作会议上了解到，截至目前，文化和旅游部共建高校已达16家。经过多年的探索和努力，高校共建工作取得了系列成果，为推动文化和旅游高质量发展发挥了重要作用。

16所共建高校分为部部共建、省部部共建、省部共建三种类型，其中教育部直属高校3所、地方高校13所，囊括了当前国内最高水平的专业艺术院校，涵盖旅游类、语言类院校，兼顾普通教育与职业教育。

党的十八大以来，文化和旅游部高校共建工作取得了长足进步，形成了一个特色突出、类型丰富的共建高校序列，培育了一批优秀文化和旅游人才，推出了一批优秀文艺作品，完成了一批重要科研成果，探索出一条服务社会的新路径。

文化和旅游部相关负责人表示，高校共建工作是一项涉及多个主体的系统工程，文化和旅游部、教育部门、地方政府、高校等各方面要密切配合、积极参与，协同各方推进共建机制建设，组织好每年一次的共建工作会议，发布共建工作年度报告。

据悉，文化和旅游部高校共建工作下一步将重点围绕四方面展开：共建高素质专业化人才培育高地，提高人才供需匹配度；完善产教融合机制；共建科研平台和智库体系；共建高层次国际交流合作平台，支持共建院校参与文化和旅游国际交流合作项目，强化合作机制建设，提升国际化建设水平。

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