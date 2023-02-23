王明峰 刘依林

7月28日至8月8日，第三十一届世界大学生夏季运动会（以下简称成都大运会）将在四川成都举行。目前相关筹备工作已全面进入冲刺阶段，赛事组织基本就绪，一场“简约、安全、精彩”的国际大型体育盛会离我们越来越近。

在筹办成都大运会的带动下，今年成都将举办社区运动节、天府绿道健身行、冰雪节等丰富多彩的全民健身赛事活动，同时还会逐月发放成都大运会共建共享体育惠民体验券……可感可及的惠民行动，从赛场延伸到城市的每个角落。

场馆开放，惠民便民

瞄准、击发，普通市民也能体验射击运动的乐趣。日前，作为成都大运会射击比赛场馆所在地，成都市射击射箭运动学校迎来了锦江区沙河街道汇泉路社区和沙河社区的20多名居民，这也是该校今年的首场市民体验活动。大家体验了50米运动步枪卧姿、10米激光步枪、射箭等项目，感受了射击、射箭运动的竞技魅力。

“我最高一次打了9.3环，现在对这项运动充满兴趣。”市民小杨说，这是他第一次体验射击运动，很高兴。市民周洪亮表示，能实地探访大运会场馆，感受大运会氛围，特别激动。

按照国际单项赛事标准，成都新建了13处体育场馆、改造了36处场馆，所有新建、改建工作已于2021年4月全面完工。经过改造提升，成都市射击射箭运动学校已成为一座高规格的甲级小型射击馆，总建筑面积扩展为原来的两倍，还新建了带有312个座位的决赛馆，配置了经国际射联认证的电子靶计分系统230套。

随着成都大运会主要场馆设施全部完工，城市街景“颜值”有了新提升，多个大运会场馆也已陆续向公众开放。凤凰山体育公园，在今年春节期间成了市民争相前往的运动打卡点。该公园从去年就面向市民开放，室外篮球场更是免费开放。此外，猛追湾游泳馆、东安湖体育公园部分区域也已开放。凤凰山体育公园、东安湖体育公园还举办了大运会场馆灯光秀，吸引了众多游客参观。

2022年成都全面开展大运会共建共享体育惠民行动，“场馆惠民、体育惠民、文化惠民、环境惠民”，促进成都大运会建设成果更加充分地服务城市、惠及市民，提升市民的获得感、幸福感。据统计，去年成都大运会场馆对外开放时长7.63万小时，免费或低收费开放509.48万人次，累计举办各类赛事727项。

今年，成都还将在猛追湾游泳场、城北体育馆、市乒校等多个大运会场馆，持续开展惠民活动，多渠道定时面向成都市民派发场馆门票。

办赛营城，添彩生活

建设赛事名城的过程中，成都始终坚持办赛营城，让市民生活更美好。

近一段时间，位于金牛区凤凰山高架桥下的凤凰山街道梧桐健身广场，前来运动健身的市民逐渐增多。这里的卫生间、智能储物柜、免费医药箱等设施一应俱全，给市民带来了更多便利。

据工作人员唐博昆介绍，这里是凤凰山街道自筹资金，利用凤凰山高架桥下的空间为居民打造的“家门口的运动场”，占地面积2300多平方米，现已建成标准篮球场地及多块排羽、乒乓球场地，去年10月已开放。他说：“我们分免费时段、低收费时段和社会化时段向市民开放。上午人最多，很多中老年人过来打乒乓球、羽毛球。”

2022年，像这样的社区运动角在成都新建了不少，包括成华区双桥子立交桥下的T立方·社区篮球公园、利用区政府办公区闲置绿化带打造的郫都区市民体育公园等。成都充分利用城市“剩余空间”资源，建设各种社区运动角109处，新建及改造点位包括在立交桥下、街道两侧、滨河沿线、闲置空地、废旧工厂等。此外，通过在天府绿道植入体育设施，打造绿道健身新空间212处。

按照《成都市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》要求，以布局均衡、多元融合、开放惠民、科技智慧为标准，每年全市将推动建设不少于100处社区运动角。社区运动角打造，将成为成都构建更高水平全民健身公共服务体系的亮点。

全民健身，全民参与

如今，成都处处洋溢着浓厚的运动氛围。热雪奇迹全国滑雪赛在成都打响，成都大运会官网发起“挑战吧！运动”全民健身挑战活动，为市民参与健身搭建了平台。

今年春节假期，成都体育消费大幅增长，冰雪运动格外受到青睐。成都市民朱岚说，春节期间一家人在西岭雪山过了一个极具意义的“运动年”。

作为离成都最近的滑雪场，西岭雪山滑雪场去年冬季新增了“围炉煮茶”“精致露营”等运动新场景，促进体育消费。据统计，西岭雪山在春节期间接待游客超8万人次。

全民健身，全民参与，“运动成都”成为活力城市的生动注脚。2021年，成都体育人口比例达48.6%，经常参加体育锻炼的人口超过900万，市民体质合格率提升至93.15%，连续6年稳步提升。

成都大运会不仅是一次体育盛会，也是一场文化交流活动。成都正以筹办大运会为契机，向全世界呈现一届有中国特色、时代气息、青春风采的国际体育盛会，推动成都走向世界，让更多人爱上这座城。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)