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黄晓娟委员：扎根基层 关注教育

本报记者  祝佳祺
2023年02月23日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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原标题：扎根基层 关注教育（代表委员履职故事）

这些天，全国政协委员、广西民族大学副校长黄晓娟一直没闲着，研究非遗文化、指导学生做课题、做调研……

去年两会期间，黄晓娟提出《关于开展农村心理帮扶，助力乡村振兴战略》的提案。两会结束后，她在挂职地甘肃省白银市也亲眼见证了变化。“过去很多人觉得心理课是无关紧要的补充课，但这两年我们看到白银市很多中小学加大了对心理健康教育的投入，心理课程更丰富，也更重视家校沟通了。”黄晓娟说。

今年，黄晓娟将关注重点放到了大学生群体上。“我们发现很多学生回避面对面交流，在写论文时会表现出焦虑沉闷的情绪。”出于职业敏感，黄晓娟开始有意识地对这一情况加强了解。

通过与学生、同行的深入交流，黄晓娟发现问题不只发生在本校，许多大学生在校期间甚至走上工作岗位后，都会出现难以自我调节的压力，加上对心理健康问题关注、重视不够，往往容易导致问题加重。“目前许多高校的心理专业师资力量是不足的，依靠辅导员和任课教师发现问题具有局限性，应当加强心理师资队伍建设，常态化开展大学生心理健康教育。”黄晓娟说。

除了关注心理健康问题，黄晓娟还关注中华优秀传统文化教育。近些年，“非遗进企业”“非遗进校园”等文化活动开展得如火如荼。长期从事文化教育研究的黄晓娟通过深入调研发现，多姿多彩的非遗文化活动向公众提供了丰富的观赏价值，同时还需进一步加强系统性和教育性，在文化传承、文化教育等方面发挥更大作用。

聚焦这几个问题，黄晓娟查阅了大量资料，也经常和其他学者交流意见。“比起让大家学习传统文化的外在形式，更重要的是面向大众传播普及中华优秀传统文化的内在价值。这是一个长期的过程，需要付出持之以恒的努力。”黄晓娟说，最近她也将进一步完善提案，为中华优秀传统文化教育发声。

立足岗位，发挥专业优势（记者手记）

多年履职，黄晓娟始终关心文化教育问题。这是一位教育从业者的坚守，也是一位文化研究者的初心。

随着社会的发展，同样的主题展现出不同的侧面，长期对同一主题的追踪关注有利于深化对问题的了解，也有利于提交更具建设性的提案。身在基层，关注基层，提案的思路来自身边的人和事，也来自长期深入的调研和记录。凭借着扎实的调查研究功底，就能提出更多贴近三尺讲台、惠及广大师生的提案，为教育事业添砖加瓦、贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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