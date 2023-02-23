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浙江嵊州：让师生用餐更安心

2023年02月23日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：让师生用餐更安心

　　 一支支茭白整齐码好，用绳子系紧后打包装袋……清晨6点多，浙江绍兴嵊州市普惠蔬菜基地开始热闹起来。“通过‘校食安’平台，基地里每天都有3000多斤农产品直达校园餐桌。”嵊州市鹿山街道江夏茭白产销专业合作社负责人谢炜广高兴地说。

　　 剡湖街道的大湾禽业合作社也是嵊州市“校食安”监管平台的供货商。“原来村民们担心鸡鸭鹅卖不出去，不敢搞大规模养殖。”合作社负责人张虎说，纳入平台后，有了稳定的校园订单，合作社规模越来越大，现在有100多户养殖户共同搞养殖。

　　 记者了解到，通过数字赋能，嵊州市不断升级更新“校食安”监管平台，通过升级追溯管理、配送监控、家校互动等模块，既保障师生“舌尖安全”，又让当地农户获得了更多收入。

　　 “你看，这里能够实时看到校园后厨的情况。”在嵊州市市场监管局的“校食安”综合研判中心，食品流通科工作人员洪璐杰指着大屏幕对记者说，通过一张电子“食安地图”，153所学校的后厨、售卖窗等区域一览无余。针对异常情况，系统还可以完成自动抓拍、留存，方便工作人员进行管理。在屏幕的另一侧，则动态滚动着当天各类食材的检测结果，如发现不合格食品还能实时记录、预警，为校园食品安全添上一把“安全锁”。

　　 “我们每天可检测300多份农产品样品。”在嵊州市益嘉配送有限公司的校园食材检测中心里，检测员拿出一袋红辣椒，检测其有无农药残留。据悉，目前“校食安”通过政府买单方式，经营户将农产品就近送到第三方检测中心进行免费检测，检测结果都会被录入“云端”实时共享，让农户享受到优惠和便利。

　　 “校食安”念了两本经，一本安全经，一本致富经。“一方面，学生们吃得安全，家长放心；另一方面，本地农户有了稳定订单增加收入。可以说是一举两得。”嵊州市市场监管局有关负责人说，通过“校食安”，严把质量关，本地优质农产品实现了从菜园直接到校园的精准产供销模式，一年食材采购额超5000万元，带动了15个农业合作社和300多户农户增收。

　　 在“校食安3.0版本”的基础上，嵊州还推出了“电子食安身份证”应用模块，家长可以在手机上查看各类食材的检测报告，师生用餐更加放心、安心，也有效解决了农户检测信息接收慢、食材溯源环节长等问题。不仅如此，有了官方平台帮忙“吆喝”，当地优质的农产品也被市场认可，特色农产品的知名度进一步提升。2022年，嵊州市“电子食安身份证”普及使用率已达96%，辐射带动经营户户均增收超过4万元。

　　 （记者 陆 健 见习记者 刘 习）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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