原标题：为经济高质量发展贡献科技力量

【深入学习贯彻党的二十大精神·太原理工大学】

党的二十大报告指出，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。这强调了人才服务基层的重要意义。

为更好地鼓励专业人才到基层一线贡献才智，2021年7月山西省委组织部启动了首批科技博士服务团挂职锻炼工作。非常荣幸，我作为博士团成员挂职忻州经济开发区管委会副主任。适逢山西省第十二次党代会提出“建设太忻一体化经济区”，2022年5月，我又作为专班成员兼任太忻经济一体化发展忻州区运营中心副主任。工作中，我充分发挥自身专长和资源优势，始终坚持高标准、严要求，完成了各项基层重点工作。

坚持学习第一要务，用理论武装头脑。我深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会党的二十大精神，提升思想境界，优化知识结构，坚定理想信念，提升政治素养，锤炼政治品格。

引专家聚智慧，优化提升发展思路。围绕开发区产业技术需求，挂职期间，我先后组织太原理工大学、中北大学等高校专家对半导体扩建项目、危废争议问题和地热供暖难题进行论证处置和技术攻关，并对接清华大学山西清洁能源研究院固废利用团队和国网信通“电力大数据看经济”项目实施团队，助力太忻一体化经济区产业发展。推动山西省工业互联网协会专家委员会落地太忻一体化经济区，致力于工业互联网领域的政策研究、技术研究和咨询服务。

下基层问需求，科技赋能加速转型。依托忻州市委组织部主持发起了“科技博士服务团基层行”系列活动，围绕“科技赋能”走进忻州市14个县（市、区）各基层单位进行调研摸底，期间我为开发区举办《网络空间安全威胁与防护》《新时代网络意识形态安全建设》专题讲座，为忻州市医疗机构中层以上干部作《医疗信息安全与防护》专题讲座，同时在工信部全国工控安全深度行（山西站）高峰论坛中为企业作《工业互联网安全防护》专题讲座。

牵良缘促合作，共建校地双赢平台。我积极对接忻州市政府共建太原理工大学（忻州）协同创新研究院，根据研究院建设框架，在太忻经济一体化发展忻州区运营中心建设太忻数字经济博士服务站。依托博士服务站，高标准建设太忻数谷，组织撰写《太忻一体化经济区（忻州片区）数字经济发展规划》，协同落地华为（忻州）5G+智慧应用联合创新中心，并在秀容新城谋划太忻数谷“一谷七区”布局，设计的21个项目全部申报省级重点工程项目。

挂职锻炼的结束又是一个全新的开始。一年的时间里，我得到了锻炼，积累了经验，增长了见识，开阔了视野。迈向新征程，在党的二十大精神的指引下，相信自己能总结经验，更好地把实践与理论相结合，依托太原理工大学（忻州）协同创新研究院，围绕太忻数字经济前沿阵地建设，持续贡献科技力量。

（记者杨珏、李建斌 见习记者陈奕彤采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)