原标题：勇毅前行 扎实推进“双一流”建设

太原理工大学明向校区一瞥。资料图片

太原理工大学明向图书馆。资料图片

【深入学习贯彻党的二十大精神·太原理工大学】

“全校上下要大力弘扬伟大建党精神，在党的旗帜下团结成‘一块坚硬的钢铁’，更好担负起全方位推动高质量发展的历史重任。”中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开后，太原理工大学第一时间组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神大会，该校党委书记郑强表示，要以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以推动学校“双一流”建设高质量发展的工作成果来检验学习宣传贯彻成效，激发奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。

主题团日活动、理论宣讲、读书分享、知识竞赛、座谈、演讲……党的二十大召开以来，全校师生借助各类载体平台,畅通学习渠道,多方面、多角度、多形式深入学习贯彻党的二十大精神,全面系统学、融会贯通学、深入思考学、带着问题学，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党中央决策部署上来，切实把党的二十大精神转化为团结奋斗的实际行动。

深学热议笃行 悟透精髓要义

2022年10月16日上午10时，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。教室、食堂、宿舍、会议室……太原理工大学5万余名师生怀着无比激动的心情，通过广播、电视、网络等多种平台收听收看开幕会盛况，聆听习近平总书记的重要报告。

“教育是国之大计、党之大计。回首十年，中国教育取得了辉煌成就，我们作为高校教师感到无比的骄傲与自豪。”化学工程与技术学院青年教师李立博说，作为高校科研工作者，要勇立潮头、攻坚克难，把论文写在祖国大地上，把科技成果应用在实现中国式现代化的伟大事业中，为科技强国建设、为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

“报告对新时代所取得的历史成就进行了总结，让我们感到无比自豪、无比光荣，同时让我们对今后五年中国共产党的使命和任务有了全面的了解。”马克思主义学院院长刘振霞表示，作为一名思政课教师，有幸融入壮阔的征程，感受了领航的强大力量。今后将尽一己绵薄之力，不辱使命担当，为党育人、为国育才。“高校辅导员的责任重于泰山，使命无限光荣。”求实学院贾佳说，作为一名辅导员，要坚定历史自信，增强历史主动，引领青年用青春的能动力和创造力激荡民族复兴的澎湃春潮。

校党委副书记、副校长（主持行政工作）孙宏斌表示，要在党的二十大精神指引下，沿着习近平总书记“煤炭清洁低碳发展”的指示方向，在“做好煤炭绿色清洁高效利用这篇大文章”这条道路坚定走下去，以“双一流”建设为抓手，以服务国家“双碳”战略目标为己任，为把学校早日建成综合性研究型高水平一流大学而努力奋斗，为新时代中国特色社会主义事业作出太原理工大学的新贡献。

创新学习模式 推动入脑入心

“奋斗是我们青年人的底色，西部和基层正是我们青年人奋斗的大好天地”“有责任有担当，青春才会闪光”……在大学生自主学习马克思主义协会召开的“牢记领袖嘱托，勇担青春使命”青年学生座谈会上，协会成员深入学习领会党的二十大精神，重温习近平总书记对青年的青春寄语，感悟习近平总书记对广大青年的殷殷嘱托，畅所欲言，互相交流。崔宇航同学结合自身在校团委的工作经历谈到，“我们要有知行合一、担当作为的实干精神，用勤劳的双手、一流的业绩成就精彩人生。”

“中国共产党人的初心和使命是什么？”“两个一百年的奋斗目标是什么？”“中国共产党的最高理想和最终目标是什么？”……为使研究生党员巩固和加深对党的二十大精神的学习和理解，化工学院研究生第六党支部精心策划了“党的二十大精神应知应会百题”知识竞答。“通过竞赛，发现自己离学深悟透还有很大差距。”王治斌表示，作为一名党员，作为一名化工专业的研究生，深知时代赋予的责任与使命，一定认真学习贯彻党的二十大精神，在党的光辉旗帜下奋进，用实际行动践行初心使命。

化学工程与技术、外国语、安全与应急管理工程等学院组织师生走进新落成的校史馆，同学们在讲解员的带领下一起重温了学校建校120年来波澜壮阔的奋斗历程和取得的辉煌成就，纷纷表示，校史馆珍贵历史实物展示令人震撼，能够成为一名太原理工大学学子感到十分光荣和自豪。

“共绘一幅画 献礼二十大”“代码传情 献礼二十大”等丰富多彩的团日活动激发了太原理工学子学习党的二十大精神的热情，大家纷纷表示要以所学知识本领投入到党和国家的各项伟大事业中，走好新时代的长征路，用踔厉奋发、青春向上的力量，承担起新时代的责任与使命。

坚持学思践悟 激发使命担当

2022年10月26日上午，由国家自然资源部组织的中国第39次南极考察队从位于上海的中国极地考察国内基地码头出发，前往南极执行科学考察任务。这是党的二十大胜利召开后开展的第一次极地科考活动，太原理工大学电气与动力工程学院博士研究生杨波作为第一批队员搭乘“雪龙2”号破冰船出征。这是杨波自2021年参加中国第12次北极考察后第二次身赴极地，也是太原理工大学研究人员首次在长城站进行越冬。杨波将参加历时500多天的南极长城站越冬考察任务，主要承担长城站运行监控与管理系统建设任务，在原有设备数传方式的基础上进行软硬件改造，在站区关键设施安装感应终端，提升对站区设备的管理能力。除此之外，还将承担基于自动摄像机的企鹅观测、极夜可视化环境观测设备试验等多项重要任务。

“本次南极考察将再一次实现‘双龙探极’的壮举，随后‘雪龙’号破冰船将出征南极，携带我校研发的冰海两用浮标、冰雪监测站、角反射器等设备，按预定计划布放并进行现场观测，获取宝贵的南极科学数据。”作为一名共产党员，杨波表示，无论身在何处，都将坚定不移地听党话、跟党走，勇于攀登科技高峰。

党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，极具战略意义和深远影响。作为国家“双一流”建设高校，在党的二十大精神指引下，太原理工大学始终把深化改革作为实现综合性研究型高水平一流大学办学目标的重要途径。目前，学校深化综合改革取得重要阶段性成果——理学部、信息与电气学部、材料与化工学部、机械与航空学部、矿业与安全工程学部、土木与环境学部、人文社科学部、医药与生命科学学部正式成立，这标志着学校在整合学科资源、优化学科结构布局、推动体制机制改革向纵深方向发展方面再上新台阶。

（记者 杨 珏 李建斌 见习记者 陈奕彤）

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