人民网北京2月22日电 （记者孙竞）近期，北京市有学校、托育机构出现集中发热情况，引起社会关注和家长们关心。今天下午，北京市教委通过官方公众号“首都教育”发布消息称，经卫健、疾控部门证实，当前集中发热均由甲流病毒感染引起，请广大家长朋友不要过于担心。

北京市教委表示，按照学校日常健康管理和传染病防控各项工作安排，冬春季节学校都要重点关注和加强相关工作，如强化晨午检、因病缺勤追踪等制度落实，加强家校沟通，积极引导家长和同学们养成良好的卫生习惯和健康的生活方式，科学合理调整安排换季期间的体育项目和活动时间，同时关注学生的健康状况，坚持“多病同防”。

本学期随着天气的逐渐转暖和白天时长的增加，学校将进一步加强体育活动管理以及卫生健康工作，在健全多种传染病症状监测和预警机制基础上，着重在逐渐恢复体育锻炼上进行专题设计，对学生的状况加强观察和了解，促进学生体质提升。同时，北京市教委也将督促学校和班主任更加细致地做好和家长的沟通工作，根据孩子的身心情况动态调整相应的措施，确保正常的教育教学秩序能够得到保障。

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