党的二十大为党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南，对新时代新征程教育事业作出了战略谋划。2月20日-21日，2023年北京高校领导干部会举行，部署今年首都高等教育改革发展的各项重点工作。92所首都高校党委书记、校长聚焦“高质量发展”这一主题，共同研讨新征程新使命、新学年新作为，更好地服务中国式现代化建设和新时代首都发展。

清华大学党委书记邱勇：植根于北京的清华大学，在服务新时代首都发展中一定不会缺席，一定为首都高等教育高质量发展做出应有的贡献。清华大学将把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，全面提高人才自主培养质量，努力产出一批一流的原创性成果，推动更多科技成果在京转化落地，主动服务首都国际科技创新中心建设；深入实施人才强校核心战略，以高质量人才工作支撑学校高质量发展，努力把清华园建设成为全球人才向往之地、广大人才心安之处，为首都打造高水平人才高地贡献清华力量。

中国地质大学（北京）党委副书记、校长孙友宏：中国地质大学（北京）将以地质学、地质资源与地质工程两个“双一流”建设学科为牵引，以内涵式发展为主线，突出培养一流人才、产出一流成果。

我们将积极谋划全国重点实验室重组工作，统筹建好教育部前沿科学中心，强化国家战略科技力量。高标准、高质量推动雄安校区建设，着力破解制约改革发展的瓶颈障碍，打造京津冀协同发展的服务站。以“深时数字地球”国际大科学计划为契机，促进数字技术与传统教育融合发展，积极投身首都“四个中心”功能建设和“五子联动”成局成势，为全力推动首都高等教育高质量发展贡献地大力量。

北京外国语大学党委副书记、校长杨丹：北京外国语大学以“外”为特色，立足学科优势服务国家战略和北京国际交往中心建设，积极为构建新时代中国对外话语体系提供人才支持，为讲好中国故事贡献自己的力量。开拓“全球语言、全球文化、全球治理”新的教学与研究领域，构建学科发展新格局。在人才培养中落实立德树人根本任务，更好服务中国特色大国外交，推动中国更好走向世界，世界更好理解中国。

北京外国语大学将聚焦全球语言、全球文化、全球治理、全球实践的学科特色，精准对接首都发展需要，为北京国际交往中心建设助力。

中央民族大学党委副书记、校长郭广生：大学是文化传承创新的重要场所，中央民族大学积极参与北京建设全国文化中心，与北京市文物局共建“北京地区弘扬中华民族共同体意识文物活化研究与创新中心”，与北京演艺集团合作献演舞剧“五星出东方”，组织学生主动服务2022年冬奥会和冬残奥会以及“服贸会”等，为推动文化自信自强贡献民大力量。中央民族大学将坚持以社会主义先进文化为引领，以革命文化为底色，以中华优秀传统文化为纽带，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以不断加强各民族交往交流交融为目标，推进文化艺术的创作、实践、展演、传播。

对外经济贸易大学党委书记黄宝印：党的二十大报告提出，全面提高人才自主培养质量，这是立足新时代，党和国家事业发展对高等学校提出的重大战略要求，是强国所需、复兴所要。对外经济贸易大学学习贯彻落实党的二十大精神，开展为期半年的新时代高质量发展思想大讨论，制定实施三年行动计划，不断增强和大力提升全面提高人才自主培养质量的自觉性自信心，做足做强外字大文章，在更好地服务国家发展战略和首都“两个中心”建设中，坚定走出特色一流建设的贸大新路。

首都经济贸易大学党委书记韩宪洲：今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。首都经济贸易大学将进一步深刻领会党的二十大提出的“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的内涵，落实立德树人根本任务，健全“三全育人”体制机制，全面提高人才自主培养质量；聚焦京津冀协同发展、“四个中心”功能建设等战略任务，着眼北京“两区”“三平台”建设和数字经济创新发展等方面，积极探索服务国家战略和新时代首都发展的新载体、新路径，在开局之年开好头、起好步，进一步推动学校实现内涵、特色、差异化发展，奋力书写服务新时代首都发展的首经贸篇章。

北京服装学院党委书记周志军：北京服装学院深入贯彻落实党的二十大精神，将以“党旗红引领时尚红”特色党建模式为抓手，确保学校成为具有红色基因、家国情怀的“国家队”；加快高水平特色型大学建设，形成支撑学校事业发展核心竞争力的“设计力优势”、面向行业产业发展需要的“科技力优势”、以党建引领高质量发展的“组织力优势”、讲好中国故事的“传播力优势”；实施人才培养质量提升工程、科研创新工程、成果转化实践工程、服装服饰文化研究工程和国际交流合作工程这“五大工程”，走出一条中国特色世界一流时尚高校的新路。

北京物资学院党委副书记、校长刘军：北京物资学院按照分类发展办学定位，坚持“立地顶天”发展战略，聚焦物流流通领域调整学科布局，实现特色发展；以强化产教融合为着力点，创办京东学院、期货学院等现代产业学院，围绕副中心需求聚焦科研方向，推动学校高水平发展；建立“招生—培养—就业”挂钩的机制，增强专业和首都发展的适应性，提升应用型人才培养质量；以绩效工资改革为突破口改革评价、分配和人事聘任制度，激发学校高质量发展的内生动力。

北京石油化工学院党委书记刘颖：北京石油化工学院深入贯彻落实党的二十大精神，坚持教育、科技、人才三位一体，提高人才培养为核心、学科建设为龙头、科研创新为动力、人才队伍为关键的整体性协同性，全力打造新时代首善之区工程师摇篮。

我们将进一步优化“3+3+2”学科专业布局，以人财物精准配置、产学研深度融合为牵引 ，加快学科专业转型升级，全面提高应用型人才培养质量。进一步强化“人工智能+”“+安全应急”双翼驱动的学科交叉融合，产出标志性学术成果，深度参与北京国际科创中心建设。

北京青年政治学院党委副书记、院长乔东亮：北京青年政治学院深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕首都经济社会高质量发展需要，充分发挥早教及学前教育、智慧养老服务与管理、青年工作与基层治理等专业群优势，以首都职业教育改革为契机，以学院“十四五”高质量发展十大行动计划为抓手，全力推进北京学前职业教育集团、智慧养老工程师学院、“政务服务与基层治理”等产业学院高标准建设，着力培养政治素质突出、有中国优秀传统文化底蕴、有国际视野、有职业技能素养的基层青年先锋人才，为推动首都高等教育高质量发展和首都城市治理现代化贡献“北青”力量。

北京工业职业技术学院党委书记高喜军：北京工业职业技术学院深入贯彻落实党的二十大精神，按照高水平技能型大学的发展要求，突出城教融合办学特色，全力打造“首都城市发展的工匠摇篮”。

服务新时代首都发展，建设“北京离不开”的高职院校。紧密围绕首都“四个中心”功能建设及“高精尖”产业布局，将信息素养和数字化生存能力作为学校培养人才的特色，进一步深化专业数字化转型升级。强化示范引领，建设“全国有影响”的高职院校。全面加强智慧化专业群建设水平，探索职业院校服务城市发展新路径，努力成为全国城教融合的典范。加强学校关键办学能力建设，举办本科职业教育，进入新一轮“双高计划”高水平学校建设行列。

文/王宇 常悦

(责编：郝孟佳、熊旭)