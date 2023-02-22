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天津打造面向青少年的科普品牌活动

开学第一课，院士当老师

本报记者  乔  杨  武少民
2023年02月22日09:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　“随着天文学的进步，我们已经能够看到138亿年前宇宙大爆炸的火球，能够重构宇宙演化的历史……”2月20日，中国科学院国家天文台研究员、中国科学院院士武向平来到天津一中，为学生们带来一堂生动鲜活的科普教育第一课《认识我们的宇宙》。这是由天津市科协、天津市教委主办的2023年“院士来上课”活动的一幕。此次活动采取线上线下相结合的形式，同时通过天津中小学智慧教育平台、天津科普说等网络平台直播。

　　“院士来上课”活动是天津市全域科普工作重要的品牌活动之一，旨在通过邀请两院院士做主讲嘉宾，向全市中小学生普及科学知识、传播科学思想。自2019年创办以来，活动覆盖全市千余所中小学，在青少年中营造了爱科学、学科学、用科学的科学氛围。天津市科协党组成员卢双盈表示，“院士来上课”活动增加了青少年与院士专家面对面的机会，希望广大青少年在学习前沿科学知识的同时，传承科学家精神。

　　天津市教委科研处处长苏丹说，天津市教委近年来持续深化青少年科技素养和科学精神养成教育，通过开展丰富多彩的科普活动，满足不同阶段学生的科普需求。“今后还将组织中小学生开展场景式、体验式、沉浸式科学教育，对有潜质的青少年进行个性化培养。”苏丹说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月22日 12 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

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