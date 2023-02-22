本报记者 王 沛

菁菁校园，书声琅琅，张淑琴每天在校时间超过12个小时，却不知疲倦。她是第十四届全国人大代表、山东省临沂北城小学校长。

“我会积极履职尽责，努力为教育事业发展添砖加瓦。”张淑琴说，作为基层教育工作者，她一直围绕学校、家庭、社会对教育工作的期待，在调研中了解群众的想法。

近年来，张淑琴提交的关于全民阅读立法、教师队伍建设、加强劳动教育、推动在线教育发展等建议接连收到了相关部门的反馈。“对我来说，这既是责任，也是鼓舞。”张淑琴说。

张淑琴在调研中发现，家校社协同育人一直备受关注，对于如何厘清各自边界和职责，有不少教师还存在困惑。

“家庭教育涉及教育学、心理学、伦理学等学科，对于如何精准把握学生心理变化，如何处理好同家长、学生的关系，基层教师们困惑不少。”张淑琴说，她建议加强顶层设计，畅通教师能力提升渠道，加大家校社协同育人研究力度，建立基层教师指导家庭教育的专家资源库；加强教师群体教育培训，在师范教育中加入更多心理学等学科知识，定期组织非师范类教师培训。

今年，张淑琴的关注重点之一是学前教育。她说：“这些年，国家对学前教育愈发重视，公办园、普惠园大幅增加，托育机构快速发展，受到老百姓欢迎。同时，大家也希望解决比如收费偏高、师资力量参差不齐等问题。”

“建议加快学前教育立法进程，不断加大教育投入，持续扩招公办教师，组织教师技能培训，把普惠托育工作做得更好。”张淑琴说。

不负期待 认真履职（记者手记）

山东临沂北城小学共有师生6000余人，这背后还有庞大的家长群体，无一不对教育寄予深切期望。张淑琴当选全国人大代表后，经常收到电话和来信。张淑琴说，家长的信任给了她力量，这既是压力，也是动力，一定不负期待，认真履职。

每年，张淑琴都会走进城乡各学校，深入走访调研，精心准备高质量建议，增强其可行性和权威性。如果建议获得相关部门反馈，她就会及时告知群众最新进展，以实际行动推进家校社协同育人。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 06 版）

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