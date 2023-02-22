原标题：“梦想小屋”帮困境儿童圆梦

2月18日，穿过一条条蜿蜒的村间小道，记者来到位于江苏省泰兴市黄桥镇的一个“梦想小屋”。“字还是要写得再工整一些。”推开门，志愿者正认真地检查一个女孩的作业，并指导订正。

这个女孩名叫朱梦曦，家住黄桥镇大张村，是泰兴市“梦想改造+”计划帮扶的儿童之一，2020年入住了自己的“梦想小屋”。“改造后的房间有明亮的窗台、干净的床铺、卡通的装饰，舒适又温馨。”朱梦曦笑着说。只见她的书桌上整齐地摞着种类繁多的课外书和学习资料。“这些课外书是来自南京爱心家长的捐赠，她平时很喜欢读书，这回语文考了全年级第二呢！”一旁的志愿者满脸骄傲。

“梦想小屋”源于2020年年底泰兴团市委发起的“梦想改造+”关爱计划。“该计划面向全市6至16周岁的事实无人抚养儿童。针对他们居住条件简陋、缺少父母关爱的实际问题，我们依托这些孩子原有的居住空间，按照‘三面改造、六物到位’的建设标准，对顶面墙面地面进行了施工改造，定制配备了床、衣柜、学习桌等生活用品，并以‘梦想小屋’为纽，以常态结对关爱为带，为他们打造系列关爱项目矩阵。”泰兴团市委书记刘苏介绍。

作为江苏首批试点单位，泰兴团市委先后联合市慈善总会、教育局、红十字会等部门发起募捐倡议，组织共青团员、青联委员、青年企业家等广泛参与，线上线下共募集资金152.7万余元，在江苏率先筹集完成三年的改造资金。目前已覆盖了17个乡镇（街道），惠及157个孩子。

“‘小屋焕新’是基本路径，‘精神焕新’才是最终目的。”刘苏介绍，当下，泰兴已经组建起“1+3”模式的帮扶团队，即1名关爱对象由1名团干部、1名少先队辅导员、1个志愿服务或心理关爱类社会组织共同结对，通过月走访、季关爱，用日常陪伴呵护青少年成长。“我们坚持‘一人一专班、一人一档案、一人一方案’的关爱举措，针对困境儿童多样化、个性化的需求，将系列关爱活动常态化，长期长效地进行跟踪服务，帮助他们解决生活和学习中的困难。”

当前，“梦想改造+”关爱计划的重点已经从改善孩子们的物质条件转变到丰富孩子们的精神世界。“上周末，志愿者叔叔还带我们去看了电影，电影情节跌宕起伏，太精彩了！”朱梦曦激动地说。“平时别光顾着学习，也要加强锻炼！”临走时，志愿者仍然在和朱梦曦叮嘱着各种事项，小家伙眼中流露着满满的幸福。

泰兴市梦想小屋的建设执行“一屋一策、一屋一档”，充分考虑孩子们的兴趣爱好，为他们量身打造个性化小屋。记者前往江堡村吕子轩的家。一进屋，满墙的奖状映入眼帘。子轩的奶奶欢喜地迎了上来，“快进来！他在屋里学习呢！今年初三，学习比较紧张”。这个男孩说话不多，但目光中始终透露着温暖和坚毅。“感谢党的好政策，让孩子的学习条件好了起来！你看这送来的各种营养品，孩子的个子年年蹿！”奶奶向记者介绍，“这孩子平时除了学习就爱打球。”记者环顾屋内，发现诸多篮球的元素，与房间天蓝色的主色调相衬得非常和谐。

谈及“梦想改造+”计划对自己的影响，吕子轩表示：“相比物质，更重要的是叔叔阿姨们给了我精神依靠。”记者了解到，每天晚上，村委的志愿者都会为吕子轩亮着一盏灯。他进入初三后，村委每天都会有人等他，问他有没有需要打印的东西。“每次回来看到那盏灯，我心头都热乎乎的。”吕子轩说。

“我想成为像你们一样的人，有能力帮助别人。”吕子轩对记者说。孩子的话一出口，旁边的志愿者既感动又欣慰。“我们真心希望这些孩子，人生能更加精彩，今后也有能力回馈社会。”

“下一步，我们将丰富后续的关爱活动，加强梦想驿站建设，办好青仔公益暑托班，通过思想引领、课业辅导、文化传承等特色活动，补足困境儿童教育中家庭部分的缺失。”泰兴团市委副书记邱锐表示，泰兴团市委还将组织学校团干部、专兼职心理健康教师与孩子们进行交流。“与此同时，我们鼓励这些孩子积极参与各类志愿服务活动，力所能及地做一些好事，用行动回馈社会大众和爱心人士。”

（见习记者 武鹭帅 记者 苏 雁）

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