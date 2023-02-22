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《清华城市健康指数2022》发布 大数据绘制城市“健康画像”

2023年02月22日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：大数据绘制城市“健康画像”

　　 2月21日，由清华大学万科公共卫生与健康学院、清华大学中国新型城镇化研究院、清华大学健康中国研究院联合主办的《清华城市健康指数2022》（以下简称《指数》）发布会在京举行。

　　 《指数》研究发现，从总体趋势上看，全国城市健康水平稳步提升；中小城市组城市健康水平增速较快，与大城市组差距逐渐缩小。在核心格局方面，大城市组京、沪、杭、宁、深引领全国；中小城市组湖州、衢州、威海、黄山、本溪位列前五名；在区域格局上，珠三角、长三角城市群健康水平优势显著。从产业特征角度分析，大健康产业发展逆势上扬。而在健康设施方面，居民健康服务“最后一公里”仍亟待打通。

　　近三年全国城市健康指数呈现稳步上升

　　 记者了解到，自2020年3月启动以来，“清华城市健康指数”已连续三年发布多期成果报告。课题组利用时空大数据挖掘技术，完成中国式现代化城市“健康画像”，得到社会各界认可和广泛关注。

　　 据课题组介绍，2022年，课题组进一步优化测算方法、拓展多种数据来源，编写完成新一年度《指数》，《指数》研究覆盖了中国296个地级以上城市，为推动人民城市共建共治共享贡献了“清华智慧”。

　　 《指数》指出，从全国整体来看，近三年全国城市健康指数呈现稳步上升。大城市健康指数整体优于中小城市，但中小城市指数增速较快，二者差距逐渐缩小。从城市水平分级数量分布来看，引领级、优质级城市数量持续增加，追赶级和发展级城市数量三年逐年减少。近三年城市健康建设取得一定成效，但仍需补足落后城市的短板。

　　 在区域格局上，珠三角、长三角城市群健康水平领先，主要体现在健康产业、健康行为优势显著。根据城市群指数总分平均值排序来看，珠三角城市群、长三角城市群位列全国19个城市群前两位，城市健康水平优势显著。在健康产业板块，排名前10城中珠三角、长三角城市群共占据8席；珠三角城市创新能力水平表现优异；长三角城市新药研发数量独占鳌头。在健康行为板块，排名前10城中珠三角、长三角城市群共占据7席；珠三角城市人均运动用品消费额排名第一；长三角城市居民健康素养水平排名第一。

　　 清华大学校务委员会副主任、清华大学中国新型城镇化研究院院长姜胜耀表示，“清华城市健康指数”基于多源大数据，构建了可度量、可比较、可落地的城市健康水平评价标尺，这不仅是一项极具挑战的实践任务，也是一项具有前瞻意义的交叉学科议题，为健康城市建设的“中国方案”提供了智力支撑。

　　指标优化挖掘“一城一策”

　　 发布会上，清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋博士详细介绍了《清华城市健康指数2022》研究成果。

　　 李栋表示，围绕研究内容，指数进行了两大优化。一是完善测评指标体系，响应各级政府诉求，将健康产业提级到一级指标，形成健康服务、健康产业、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用构成的6大评价板块（一级指标），并下设17个评价领域（二级指标）和39项评价项目（三级指标）。二是进一步扩大城市样本、拓展数据范围，完成全国296个地级以上城市数据深度分析，其中多源社会大数据占比75%，数据体量更加丰富，涵盖60万条健康产业链数据、10亿条运动行为数据、300万亿条健康消费数据等。

　　 “与此同时，《指数》着眼于中国在现代化进程中面临的地域差、城市差、层级差问题，采用锦标赛制的评价方法，重视相对成绩而非绝对成绩，追求没有最好只有更好，并以城区人口规模为依据，将城市分为大城市组、中小城市组分别解读评价结果，推动‘一城一策’‘因城施策’的定制型差异化发展。”李栋说。

　　 据课题组介绍，为打造高水平开放研究平台，“清华城市健康指数”还将于近期上线网站，以可视化方式呈现跨城市、跨年度、跨区域、多角度的指数成果分析，公众及相关机构可在网站上查询相应数据。

　　健康城市让居民生活更美好

　　 在《指数》城市排名中，北京市、成都市分别位于全国第一名和西部地区第一名。

　　 北京市卫生健康委爱卫处处长汤伟民表示，党的十八大以来，针对主要居民主要健康问题，北京市深入推进健康北京行动，全方位全周期提供健康服务，保障群众健康，居民健康水平显著提高。户籍居民平均期望寿命由2017年的82.15岁增长到2021年的82.47岁，居民婴儿死亡率由2017年的2.29‰下降到2022年的1.26‰，孕产妇死亡率由2017年的5.68/10万下降至2022年的2.97/10万，主要健康指标达到高收入国家水平。

　　 “‘雪山下的公园城市，烟火里的幸福成都。’这句话不只是成都市民的共识，还正吸引着越来越多外地人流入成都。”成都市卫生健康委副主任黄辉说，“因为健康，成都这个城市的魅力得到进一步提升。”

　　 据黄辉介绍，2022年成都常住人口超过2100万，较2019年增加400多万，成都在2023年春节热门旅行目的地城市中排名第三。因为健康，成都的魅力得到进一步彰显。结合天府绿道建设，成都市已打造出“绿道＋体育”融合发展的公园城市健身新场景。

　　 “目前，成都市绿道里程达1.7万公里，为市民提供了休闲、娱乐、健身的新场景。”黄辉说，2022年利用城市“剩余空间”打造了109个“社区运动角”，全市人均体育场地面积达2.52平方米，“2022年，成都经常参加体育锻炼人数比例达42.4%，累计建成健康街道（镇）145个、健康社区（村）515个、健康单位901个、健康家庭近万个”。

　　 （记者 张亚雄）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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