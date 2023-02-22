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为国家能源“金三角”培养更多创新人才

讲述人：宁夏大学化学化工学院化工系主任、教授 李 平

2023年02月22日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：为国家能源“金三角”培养更多创新人才

　　 【深入学习贯彻党的二十大精神·宁夏大学】

　　 党的二十大报告提出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。宁夏地处国家能源“金三角”，在保障能源战略安全中举足轻重。如何紧紧围绕区域发展需求，培养更多现代产业技术人才，是我们一直探索的课题。

　　 前些年，我们系出现学生转专业的情况，最多一年“净转出”17名学生。这引发了我们对人才培养模式和目标的深刻反思。2017年，我们开始申请教育部工程教育认证，在人才培养模式、评价体系和教学硬软件配备等方面做了大量工作。2020年，化学工程与工艺专业通过了教育部工程教育认证，这也是宁夏高校中首个通过认证的专业。我们以学生为中心、产出为导向，学院科研团队和教师大量深入产业一线调研，掌握重点企业、项目、技术领域对人才的需求，邀请企业和相关领域专家深度参与人才培养过程。

　　 实现教学科研融合互补、产业教育融合，要求高校师生必须走出校门、融入产业。我们与企业联合攻关课题、开展项目、建立校企实践基地，不仅教师的科研能力得到提升，参与学生的创新能力和职业竞争力也大大提高。学院与国家能源集团宁煤公司、宁夏宝丰能源集团等企业搭建产学研平台，完成了国家级大学生校外实践基地及自治区化工虚拟仿真中心建设，校企、校际联合申报获批国家重点项目4项、自治区重点研发计划项目10余项，科研成果转化近2000万元。学生在全国各类学科竞赛中获国家级奖项30余项，获全国“互联网+”创新创业大赛1金1银2铜。

　　 这几年，学生出现“净转入”，2021级转入学生比例达14.9%。人才培养质量也受到社会及行业的认可，一到毕业季，就有企业找上门让我们推荐毕业生。这两年，毕业生初次就业率保持在90%以上，升学率提高到35%，毕业生就业专业对口率超过70%，为区域现代化工产业发展培养了大批“留得住、用得上、干得好”的高素质工程技术人才。

　　 下一步，我们将进一步加强化学工程与工艺专业“卓越工程师”培养计划，着力培养拔尖创新人才，加快一流学科发展，为区域煤化工产业发展和我国先进煤化工技术自主创新、科技攻关提供人才和技术支持。

　　记者王建宏、张文攀采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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