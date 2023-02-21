人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京一企业因违规举办学科类培训被罚1700余万元

2023年02月21日19:45 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月21日电（记者阳娜）记者21日从北京市市场监督管理局获悉，北京优思博学文化交流有限责任公司因未经教育行政部门审批，利用自有资金开展面向中、小学的学科类培训，被罚款1700余万元，并被责令暂时停止发行预付卡、停止办学，退还所收费用。

根据北京市市场监管局近日公布的行政处罚决定书，北京优思博学文化交流有限责任公司自2017年9月1日开始，在未经教育行政部门审批的情况下，利用自有资金在北京市顺义区仁和镇前进花园石门苑甲13号楼2层开展面向中、小学的学科类培训，至2021年8月29日停止上述经营活动。其间共招收806名中小学生，通过预收资金方式收取费用共计22148391.91元，当事人按照与消费者签订的合同分次兑付服务，并利用《剩余课时统计表》记录学生参加培训的次数，扣除预付款中的款项。

另查明，该公司停止上述培训业务引发103名消费者的投诉，要求退还预付款。2022年8月26日北京市市场监管局向该公司送达了《责令改正通知书》，责令其退还消费者预付款。截至2022年10月18日，该公司退还所收费用共计4409030.53元。上述103名投诉者中有7人的预付款仍未退还。同时查明，该公司从事上述培训活动未使用商品，缴国家税费共计310177.51元，违法所得17429183.87元。

2月17日，北京市市场监管局对该公司作出处罚决定，责令其暂时停止发行预付卡、停止办学，退还所收费用，并决定处罚17464183.87元。

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部