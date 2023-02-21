新华社北京2月21日电（记者阳娜）记者21日从北京市市场监督管理局获悉，北京优思博学文化交流有限责任公司因未经教育行政部门审批，利用自有资金开展面向中、小学的学科类培训，被罚款1700余万元，并被责令暂时停止发行预付卡、停止办学，退还所收费用。

根据北京市市场监管局近日公布的行政处罚决定书，北京优思博学文化交流有限责任公司自2017年9月1日开始，在未经教育行政部门审批的情况下，利用自有资金在北京市顺义区仁和镇前进花园石门苑甲13号楼2层开展面向中、小学的学科类培训，至2021年8月29日停止上述经营活动。其间共招收806名中小学生，通过预收资金方式收取费用共计22148391.91元，当事人按照与消费者签订的合同分次兑付服务，并利用《剩余课时统计表》记录学生参加培训的次数，扣除预付款中的款项。

另查明，该公司停止上述培训业务引发103名消费者的投诉，要求退还预付款。2022年8月26日北京市市场监管局向该公司送达了《责令改正通知书》，责令其退还消费者预付款。截至2022年10月18日，该公司退还所收费用共计4409030.53元。上述103名投诉者中有7人的预付款仍未退还。同时查明，该公司从事上述培训活动未使用商品，缴国家税费共计310177.51元，违法所得17429183.87元。

2月17日，北京市市场监管局对该公司作出处罚决定，责令其暂时停止发行预付卡、停止办学，退还所收费用，并决定处罚17464183.87元。

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