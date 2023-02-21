熊晓梅

原标题：为中国式现代化建设作出新的贡献

【深入学习贯彻党的二十大精神·东北大学】

党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，对坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动进行了系统部署，为我国高等教育在中国式现代化进程中实现新跨越、担当新使命指明了前进方向。东北大学以党的二十大精神为指引，扎根中国大地、心怀“国之大者”、矢志建设一流，为中国式现代化建设不断作出新的贡献。

传承红色基因 培育时代新人

党的二十大报告指出，教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。高校作为培育堪当民族复兴重任时代新人的重要阵地，要擦亮中国特色社会主义大学鲜亮底色，弘扬伟大建党精神，传承红色基因，奋力走好中国特色、世界一流大学建设新路。

2023年是东北大学建校100周年。东北大学作为一所具有爱国主义光荣传统的大学，建校百年来，从发出“培育英才、御侮图强”的时代强音到成为“一二·九”运动的先锋队和主力军，从一次次开创多个“中国第一”到为加快推进中国新型工业化进程不懈奋斗，始终与国家发展和民族复兴同频共振、同向同行。新征程上，学校始终坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求，发挥学校党委“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”作用，扎实推动党建与学校事业发展深度融合，切实将党建优势转化为事业发展的强大动力。

为党育人、为国育才是一流大学建设的首要命题。作为首批“全国党建工作示范高校”、首批“三全育人”综合改革试点高校和首批“一站式”学生社区试点建设高校，东北大学坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入实施“育心铸才”工程，科学构建思政工作体系，构筑“问题开启、目标导向、经典品读、学理优先、实践育人”思政课教学模式，不断扩大课程思政“思业融合燎原计划”覆盖面；聚焦拔尖创新人才培养目标，重构“五育并举”人才培养体系，着力提升学生创新实践能力和综合素质，加快推进未来技术学院建设，培育国家所需、面向未来的高水平人才，扎实走好人才自主培养之路。

聚焦国家战略 矢志建设一流

党的二十大报告把教育、科技、人才统筹一体安排部署，强调“加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。高校要充分发挥科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点作用，主动服务国家重大需求、社会重大关切和产业重大需要，增强自主创新能力，为加快实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

东北大学坚持“四个面向”，把服务国家作为最高追求，控制科学与工程学科相关原创性成果写入国际自控联《引领未来自动化发展方向白皮书》，高端金属材料制备、绿色钢铁冶金、深部地下工程岩爆预警等关键技术广泛应用于C919用8万吨模锻液压机、长征系列运载火箭、神舟飞船等“国之重器”以及港珠澳大桥、白鹤滩水电站、川藏铁路等“超级工程”。聚焦攻克“卡脖子”关键核心技术，学校将深入推进学科交叉融合和交叉学科建设，以优势学科群引领重塑面向未来的学科体系，持续提升学科核心竞争力。强化有组织科研和资源共享，大力推进国家重点实验室、前沿科学中心、国家工程研究中心和协同创新中心建设，积极筹建“超大型深部工程灾害物理模拟设施”等重大科技基础装置，打造国家级战略科技平台和交叉创新平台，主动承担服务国家战略、满足国防急需和支撑行业转型的重大项目，助力国家高水平科技自立自强。

面向建设世界重要人才中心和创新高地战略目标，学校积极营造爱才、识才、敬才、用才的浓厚氛围，推行“项目+人才”“平台+人才”科技攻关模式，以全球视野和战略眼光深化人事制度改革，以机制创新和平台搭建促进高层次人才队伍建设，实施“学术领军人才引进计划”“高水平优秀青年人才百人引进计划”“创新团队建设工程”，打造以院士领衔的战略科学家创新团队、学科交叉重点创新团队以及一批高水平青年创新团队，构建集聚人才、培养人才、使用人才、以才聚才平台，努力形成良好人才生态。

加强协同创新 助力高质量发展

2022年8月，习近平总书记在辽宁考察时强调，要时不我待推进科技自立自强，只争朝夕突破“卡脖子”问题，努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里。扎根辽宁、融入辽宁、服务辽宁，是东北大学的初心所系、使命所在。学校将深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全面实施服务辽沈振兴发展专项行动计划，加强协同创新、校地合作、产教融合，通过培养面向数字产业发展的高水平科技创新人才、推进科技成果转化、建设新型高端智库、吸引海外优质科教资源等系列措施，全方位、多角度、深层次助推区域经济发展、科技创新和文化繁荣，努力形成“学校+名城”“学校+名企”互动发展新格局。

作为新中国成立以来最早确立的以冶金为鲜明特色的全国重点大学，学校启动服务钢铁和有色金属产业高质量发展行动计划，充分发挥学校在地质―采矿―选矿―冶炼―轧制―材料―机械全产业链学科专业群的整体优势，大力开展深地资源开发、高端金属材料制备、绿色低碳冶金等工艺技术的基础研究和应用研究，强化全产业链工艺、技术、装备集成，促进钢铁和有色金属产业与新技术、新业态融合创新，在服务国家重大战略需求和行业区域发展中作出新的贡献。

（作者：熊晓梅，系东北大学党委书记）

(责编：郝孟佳、李依环)