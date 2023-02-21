原标题：“向着最前沿的科技执着攻关”

【深入学习贯彻党的二十大精神·东北大学】

党的二十大报告强调，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。作为首批“全国高校黄大年式教师团队”，我和团队感到非常振奋，也深感责任重大，使命光荣。

回想起20世纪末，我国管道在线故障检测和寿命评估技术落后，因油气管道通常深埋于地下或海底，一旦发生油气泄漏，会造成生态环境的严重污染，因此针对管道的定期检测及寿命评估意义重大。然而，美欧国家一直对我国封锁该技术，只提供检测服务，费用昂贵且有地质信息外泄风险，严重威胁国家战略安全。

于是，我和团队开始致力于建立具有自主知识产权的管道故障监测和健康状态评估的理论体系与技术方法。经过十余年的不懈努力、集智攻关，我们终于创立了油气管道内检测新方法，其灵敏度和精度达到国际领先水平，彻底结束了我国海洋管道的“洋检测时代”，解决了威胁我国能源安全的难题。如今，该项技术已在中海油、中石化等大型能源企业成功应用，创造了显著的经济效益和社会效益。

把论文写在祖国大地上，把成果转化到服务社会中。最优控制是公认的世界难题，我从2004年开始带领团队研究自学习最优控制，并逐步建立了自学习最优控制基础理论及方法，破解了分布式动态系统的自学习优化协同控制理论与方法这项曾被国际公认为“不可能完成”的基础科学难题；并通过数千次实验室级别的测试验证和百余个企业、示范区的数据挖掘，在能源系统中实现了高质高效运行，破解了关键核心技术难题，为大型复杂工程提供了关键技术保障。目前，该项技术可以实现节能30%以上，能源利用率提高25%以上，已在20个省份推广应用，为中石油、国家电网等50多家大型企业带来了可观的经济效益。

我们团队始终把“心有大我、至诚报国”作为不变的信条，投身国民经济主战场第一线，向着最前沿的科技执着攻关，在重大科研项目实践中培养拔尖创新人才，承担了30余个创新项目，取得了丰硕成果，获得国家级科技奖励3项，先后入选首批“全国高校黄大年式教师团队”、首批全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室。

浩渺行无极，扬帆但信风。我和团队将深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬黄大年精神，努力践行“犯其至难而图其至远”，潜心开展原创性引领性科学研究，着力突破关键核心技术“卡脖子”问题，为服务国家高水平科技自立自强贡献力量。

（记者刘勇、通讯员张广宏采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)