原标题：落实立德树人根本任务 勇当东北振兴科技引擎

东北大学校园景色。 东北大学党委宣传部供图

东北大学教职工深入学习党的二十大精神。 东北大学党委宣传部供图

【深入学习贯彻党的二十大精神·东北大学】

“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。我校深部工程与智能技术研究院的发展要紧密结合国家重大工程建设需求，开展原创性引领性科技攻关，助力国家实现高水平科技自立自强。”日前，党的二十大代表、中国工程院院士、东北大学校长冯夏庭在参加所在党支部会议时，分享参加大会的心得体会，领学报告中提出的一系列新思想、新观点、新论断。

连日来，东北大学师生掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。东北大学党委第一时间制定印发工作方案，召开专题工作部署会，明确了“全面系统学、全员覆盖学、创新方式学、增强实效学”的工作要求，扎实推动学习宣传贯彻党的二十大精神向纵深开展，在深学笃行中点亮信仰之光，凝聚起奋进新征程、建功新时代的强大力量。

1.学深务实，汇聚勤学创新强大合力

“党的二十大为党和国家各项事业发展锚定方向，我们青年学子应当如何作为？”2022年11月23日，一场别开生面的党的二十大精神学习交流会在东北大学进行。在学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论社团联盟举办的“学习党的二十大精神”主题团日活动现场，东北大学党委书记熊晓梅与青年学生围坐在一起，面对面交流学习党的二十大精神的心得体会。

面对同学们的提问，熊晓梅表示，党的二十大擘画的宏伟蓝图，需要我们用辛勤的双手将其变为现实。新时代的青年要坚定不移听党话跟党走，努力提升专业素质和理论水平，端正价值追求，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放。

随着东北大学学习贯彻党的二十大精神的不断深入，东北大学领导班子成员走进学院、实验室、思政课课堂、党支部、学生社团，结合实际开展14场宣讲，把所学所思所悟分享给师生。

党的二十大报告首次将教育、科技、人才进行统筹部署，强调教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。创新驱动发展，应该如何发力？2022年11月，在东北大学与中国钢铁工业协会联学交流会上，协会党委书记、执行会长何文波与东北大学领导班子成员、专家学者围绕深入贯彻落实党的二十大精神，推动钢铁行业高质量绿色低碳发展、材料创新基础设施与钢铁行业数字化转型等进行深入研讨。

“我们要积极思考、共同谋划、提供路径，合力推动钢铁行业战略性、全局性、前瞻性重大项目落地实施，进一步推动钢铁行业产品结构优化、节能减排、高质量发展。”双方在会上强调，要在实现冶金行业重大原始创新突破、攻克核心关键技术上下功夫，在培养拔尖创新型冶金人才上耗时间，为建设世界钢铁强国持续贡献智慧和力量。

旗帜引领方向，使命凝聚力量。党的二十大召开以来，东北大学通过领导干部培训班、校院两级党校培训班、科技工作者培训班、统战干部专题培训班、“知行团校”、“青马工程”培训班、老教授协会专题座谈会、主题团日等，分层分类开展专题学习、专题培训、专题研讨、专题辅导，培训科技工作者3500余人次，实现了24个分党委和全校1047个班级、团支部全覆盖。让党的二十大精神成为凝聚全校勤学创新的强大合力。

2.师生携手，推进党的最新理论入脑入心

“思政课能否讲好，关键在于案例是否鲜活。要把握前提，全面、准确领会党的二十大精神，第一时间把党的二十大精神融入课堂。”党的二十大刚刚闭幕，东北大学便牢牢抓住思想政治理论课主渠道，开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作。

来自全国高校思政课田鹏颖名师工作室、东北大学高校思想政治教育改革创新研究院、马克思主义中国化研究所等的专家学者汇聚一堂，联合举办“党的二十大精神进课堂集体备课会”，发挥集体智慧，将党的二十大精神融入思政课和专业课教育教学，让党的创新理论滋润师生心田。

师生携手，传递力量。党的二十大闭幕后，东北大学“学习报国”青年宣讲团立即着手进行宣讲准备，在同学中传播党的声音。“通过一次次深入基层、‘声’入人心的宣讲实践，我深刻地感受到青年大学生宣讲能够充分贴近青年受众，用青年视角去思考，用青年话语去宣讲，用青年力量去服务，宣讲反响非常好。”宣讲团团长、文法学院公共事业管理专业2019级本科生王曼茹说。

课上有理论，课下有实践。为充分发挥干部师生的积极性、主动性和首创精神，积极拓展宣传渠道，把宣讲融入日常教育各环节，东北大学以“学习党的二十大精神、砥砺奋进新征程”“青春献礼二十大、强国有我新征程”为主题，开展“大学声”成长计划、“青年说”、“中国梦·劳动美”、“云诵读”等系列活动，利用书法、绘画、图文设计、短视频、征文等多种形式，不断提升学习教育的吸引力、感染力和亲和性、有效性。

全国高校党的二十大精神师生宣讲团成员、马克思主义学院教授任鹏表示：“青年宣讲团成员把准当代青年学子的精神脉搏，将党的创新理论和青年学生关心的话题相结合，引导青年学子不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，推动党的二十大精神深入人心、落地生根。”

截至目前，东北大学已在校内校外、线上线下开展宣讲巡讲活动340余场、受众群体约4万人次。宣讲团成员深入到科研机构、政府单位、社区村镇和企业，全面宣传党的二十大精神，推进党的最新理论入脑入心。

3.知行合一，奋力谱写科技报国新篇章

“氢冶金中试基地将面向国家和区域战略需求，瞄准材料领域科技前沿，建设我国首条具有自主知识产权的基于氢冶金和绿色电炉超低碳排放的特殊钢短流程中试生产线，用于生产超纯和超均质特殊钢和特种合金的‘卡脖子’产品。”2022年11月4日，东北大学沈抚工业技术研究院正式投入运行。科研条件更加便利，让国家科技进步一等奖获得者、东北大学沈抚工业技术研究院院长姜周华信心满满。

“东北全面振兴是实现中国式现代化的重要标志，而统筹安全与发展是东北振兴的重大战略任务。”2022年10月，东北大学中国东北振兴研究院举办“学习贯彻党的二十大精神，推动东北全面振兴取得新突破”专家座谈会，围绕“中国式现代化与东北全面发展”等主题深入研讨。不久后，2022东北振兴论坛在东北大学召开，来自国家部委、国家级智库、东北地区高校、科研机构的专家学者参加会议，共同为“东北全面振兴实现新突破”建言献策。

“坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处，必须有切实可行的举措。”冯夏庭表示，东北大学组建由书记、校长任组长的战略谋划工作专班，由校领导班子成员分别带队围绕“全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务”“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”“开展协同创新，服务高水平科技自立自强”等七大主题开展战略谋划工作，进一步将党的二十大作出的重大战略部署在学校实际工作中转化为政策、细化为措施、实化为行动，力争早日见诸成效。

蓝图绘就，百舸争流。“2023年是东北大学建校100周年。面向未来，东北大学将把思想和行动统一到党的二十大精神上来，体现到立德树人的实效和一流大学建设的实绩中来，聚焦党的二十大描绘的宏伟蓝图奋勇攻关，始终心怀‘国之大者’，积聚力量加大‘卡脖子’关键技术攻关和‘从0到1’基础前沿研究，以不懈奋斗践行扎根中国大地办大学的使命担当，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。”冯夏庭说。

（记者 刘 勇 通讯员 李青坡）

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