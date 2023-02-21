原标题：无锡高新区 成立产业人才实训学院

记者2月18日获悉，江苏省无锡产业人才实训学院揭牌暨2023年高新区（新吴区）生物医药人才实训开班仪式于近日举行。区内重点生物医药企业负责人，北京大学、复旦大学、江南大学等高校代表以及200名生物医药人才实训学员共同参加。

江苏省无锡市人社局党委书记、局长张映雪介绍，无锡产业人才实训学院是“政府搭台、学校企业主导”的办学新模式，旨在深度耦合教育链、人才链和产业链，为广大企业用好用活各类人才提供重要保障，并为无锡高新区乃至全市构建现代化产业体系发挥关键作用。

据了解，生物医药产业是无锡高新区“6+2+X”现代产业体系的重要组成，也是最具竞争力的优势产业之一。为进一步推动产业高质量发展，该区在去年成功举办新一代信息技术人才实训的基础上，突出产业发展需求，主动对接国内高校，通过整合多方资源，共建产业人才实训学院并启动实施2023年无锡高新区生物医药人才实训。

在无锡高新区党工委副书记、管委会副主任章金伟看来，无锡高新区深入锚定区“6+2+X”产业发展，通过校地校企合作，成立无锡产业人才实训学院，既有利于吸引大批优秀青年人才参训，打破传统校企培育模式，打通企业与高校间人才培养的“最后一公里”，也能让更多优秀青年人才提前就业上岗。

无锡产业人才实训学院成立后，将通过不断完善人才培养体系，为学院发展提供全过程支撑保障，为广大学员提供全方位优质服务，共同打造全市产业人才的“黄埔军校”，成为立足无锡高新区、辐射无锡、示范全省的产业人才培养高地。

本次实训方向为医疗器械和生物制药，吸引200名学员参训，覆盖清华大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学等82所高校。其中“双一流”以上高校44所，“双一流”学员165人。（柳鑫 徐逸卿 记者过国忠）

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