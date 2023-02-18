原标题：“一代人有一代人的特点”

【记者手记】

两会即将到来，今年的施大宁依旧带着一年来围绕教育总结的新问题，准备了多个提案。“培养什么人？怎样培养人？为谁培养人？”将新时代教育三问作为自身不断研究、建设的课题，每一年的施大宁都给出了深刻的答案。

“一个人来造发动机，一个人去搞机械设计，一个人做电子电路，一个人负责控制系统，我们宿舍就能造‘一架飞机’。”南京航空航天大学长空创新班的学生不是在“喊口号”，而是施校长口中“每个学生都会有量身定制的创新实践培养方案”真正落地发展，让资源汇聚、学科融合给创新型人才培养提供更大便利。

给予学生发展更大的便利，给予科研创新更大的支持，引导学生更好地运用知识报效祖国，施大宁强调：“一代人有一代人的特点，我们应该多尊重年轻人的选择，多听听他们的声音。当代青年的学识、学习方式、知识水平、眼界、创新创业的意识、追求平等独立的责任感，包括选择、规划生活方式的能力等都超越我们这一代。我们要善于去教育与引导他们，以帮助他们更好地应用已经积累的知识，使他们能够在现实的社会生活中走得更好。”

（记者 崔兴毅）

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