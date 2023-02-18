原标题：全国政协委员施大宁：人才是科技创新的核心驱动力

【代表委员履职记】

科教融合、校企合作、国防科技人才培养、青少年法治教育、托育服务、竞技体育人才体系……作为全国政协委员，南京航空航天大学副校长施大宁的每个提案都离不开“教育”二字。而作为一名教育工作者，施大宁尤为重视厚植创新文化对于培养人才的价值和意义。“深厚的创新文化不仅是大学发展的动力，也是创新型人才成长的终身背景和精神家园，更是重大科技突破的主要引擎。”

“教育工作者和政协委员两个身份对于我来说是互相贯通的。从教育中来，调研了解更多问题所在，凝聚教育工作者的共识，提出自己的建议和理解；到国家中去，将教育对于国家发展的重要意义作为个人身上的使命与担当。”施大宁从自己多年的一线教育经历中得到启发，对接时代发展要求，意识到教育在现代化建设中的重要地位。科技创新是经济社会发展的首要推动力，人才是科技创新的核心驱动力。高等教育对全社会知识水平、创新能力的提升起着重要作用。作为南京航空航天大学的副校长，他也多次强调高校在科技创新中所担当的角色十分重要。“高校作为科技创新的重要力量，在服务国家创新驱动发展战略中发挥着不可替代的独特作用。要深化科教融合，集中力量开展高层次创新人才培养，加快基础性学科和紧缺型人才培养，面向未来涵养科技创新活力。”

培育、营造良好的创新文化土壤和文化氛围，长期浸润、久久为功，方能显现成效。建设大学生主题创新区学术夏令营、大学生创新实践成果展示会，在大学生科技创新论坛上发布课题，鼓励本硕博的学生联动共同科研学习……南京航空航天大学的学生在鼓励科创的氛围下硕果累累、收获满满。同时，施大宁还提到，通过与成飞、沈飞等企业进行深度合作，建立育人基地，打破传统的“基地参观式培养”，给学生、老师创造实际的科研环境，深入到企业学习，也为企业服务解决实际困难，培养更多创新型人才。

当问及即将到来的两会，有什么新的想法与展望时，他依旧与自身的教育事业相结合，提出要关注社会需求，培养更多元的教育工作者。他表示：“建设教育强国，要全面贯彻党的教育方针，聚焦培养人这个根本问题，面向现代化、面向世界、面向未来，加快建设高质量教育体系，提高国民整体素质和科技创新能力，为现代化建设提供各类人才的源头活水，为中国式现代化建设作出更大贡献。”

（记者 崔兴毅 通讯员 张宇昕）

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