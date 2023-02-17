北京师范大学继续教育与教师培训学院面向中西部县域教育发展需求，于2022年10月31日起，推出“百千万计划”强师讲坛——学习贯彻党的二十大精神系列专题公益讲座。党的二十大代表、教育部和北京师范大学宣讲团成员等校内外专家作为主讲嘉宾，结合工作实际和社会热点，深入浅出剖析国内外形势，“浸润式”解读党的二十大报告精神内涵。陕西省紫阳县、贵州省桐梓县等多个北师大“百千万计划”项目县的干部教师、中西部县域教育系统管理干部、学校师生以及各类培训学员共计5万多人次通过“京师继教”视频号参加直播学习，教育部网站和光明日报、中国教育报等媒体广泛报道，引发热烈反响。

积极响应号召 搭建学习平台

党的二十大召开后，学校继续教育与教师培训学院将学习宣传党的二十大精神与推动落实学校强师工程相结合，将学院内部学习宣传与全民学习教育相结合，将整体学习与专题阐释相结合，陆续开展学习宣传贯彻党的二十大报告精神系列活动，制定强师讲坛整体实施方案，利用线上直播平台迅速推广。

强师讲坛创新探索党建和业务深度融合模式，把党建理论和业务知识学习相结合，既抓业务学习，又抓党性锻炼，形成党建、业务学习常态化。

发挥学科优势 邀请专家解读

强师讲坛从党的二十大报告中精选了十多个专题，邀请党的二十大代表、教育部和北京师范大学宣讲团成员、校内外专家学者三类授课教师开讲。汇聚了北师大一批优质专家及团队，依靠校内体系完备的学科资源和师资力量，先后邀请党的二十大代表、贵州省黔西南州望谟县实验高级中学总支副书记、副校长刘秀祥，党的二十大代表、河南省南阳市镇平县高丘镇黑虎庙小学校长张玉滚，教育部和北京师范大学宣讲团成员王炳林、韩震、张志勇、张琦、刘洪森等多位有影响力的知名专家做客讲坛，突出了北京师范大学的教育资源优势，确保了讲座内容的高质量。

落实“强师工程”要求 提供服务支撑

活动始终贯彻北师大“强师工程”和“百千万计划”的理念，与合作县域构建全民学习共同体，形成多层次、全方位的宣传推广网络，在教育系统尤其是中西部学校教师中形成了热烈学习的氛围。为更好帮助师生开展学习，学校还开设多个微信服务群，向“百千万计划”各项目县的干部和老师提供包括讲座前、讲座中及讲座后的学习辅助支撑服务，不断为中西部地区输出优质教育资源，助力中西部教育高质量发展，为树立强师工程品牌，推进全民教育，构建终身学习共同体提供有力支撑。

广西2020年定向选调生、北京师范大学2020届毕业生、广西合浦县西场镇马池沟村工作队员宾凤娟与村干部一起学习“百千万计划”强师讲坛

强师讲坛推出后，受到中西部县域基础教育一线干部老师的热烈欢迎，云南省腾冲市滇滩镇龙泉完小校长杨唐凤、河北省雄安新区容城县教育局人事组干部赵兵、广西壮族自治区合浦县西场镇马池沟村工作队员、北京师范大学2020届毕业生宾凤娟、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县人民政府副县长刘建龙等许多听众与主办方联系，感谢北师大提供深入学习领会党的二十大精神的优质平台，期待未来能够持续举办此类有高度、有深度、有温度的公益讲座。

来源：北京师范大学

(责编：郝孟佳、熊旭)