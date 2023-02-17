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我科学家绘制首个家鸡基因组完整图谱

2023年02月17日08:43 | 来源：光明日报
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记者从西南大学生命科学学院教育部重点实验室获悉，实验室徐洛浩教授课题组以中国特有家鸡品系胡须鸡为材料，在国际上率先完成一个家鸡的基因组完整图谱。近日，相关研究论文在《美国科学院院报》（PNAS）发表。这是继去年人类基因组完整图谱公布以来，首个发表的脊椎动物基因组完整图谱，为理解脊椎动物基因组演化和染色体生物学提供了新的认识。同时，这也是基因组完整图谱绘制技术首次应用在经济动物中。

家鸡基因组完整图谱是精准分子设计育种、加速肉鸡育种进程的重要基础，对推进肉鸡遗传育种工作具有重要意义。研究人员介绍，该项研究共历时两年半。团队成员在采集惠阳胡须鸡家系样品后，利用长读长测序技术，完成一只母鸡的全基因组图谱绘制，鉴定了原先基因组组装中所缺失的6条染色体，并基于此绘制了脊索动物染色体演化全景图，重构了45条脊椎动物祖先染色体。

此外，研究人员还阐明了家鸡着丝粒的起源、序列构造及多样性，并精细刻画了W性染色体的表观遗传学特征。（记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：孙竞、熊旭)

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