讲述人：中山大学岭南学院应用经济学专业2022级硕士研究生 肖艾琳（中国香港）

2022年10月16日上午，我在学校与老师同学们一起收看了党的二十大开幕会直播，习近平总书记在会上展望了新时代新征程国家发展的宏伟蓝图，令我倍感振奋。当天下午我还参加了学校学习贯彻党的二十大精神师生座谈会，在认真聆听了各位师生代表收看二十大开幕会直播的切身感悟后，更加深刻感受到新时代的极不寻常与极不平凡。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从实现中华民族伟大复兴的全局高度，始终关心香港发展和香港公民的民生福祉，始终牵挂着香港长期繁荣稳定，并作出一系列战略决策和重大部署，不断推进“一国两制”在香港成功实践。近年来，中央进一步完善支持香港同内地优势互补、协同发展的政策体系，完善便利香港居民在内地学习、就业、创业、生活的政策措施，健全香港与内地在各领域深入开展交流合作的各种机制，让我能够有机会在广州安心读书。

在中山大学就读是我的机遇。“学在中大，追求卓越”的优良校风学风，促使我扎根学业，也让我真正认识到如何成为时代新人。2021年7月，我积极响应号召，加入了中山大学研究生支教团，成为学校首位香港籍支教学生，到祖国和人民最需要的地方去，走向基层、走向农村、走向边疆，用实际行动践行当代高校学子的爱国情怀和使命担当。在西藏林芝市巴宜区中学志愿服务的一年间，我有幸亲历祖国全面建成小康社会的伟大胜利；与热情的藏族同胞一起，欢庆西藏和平解放70周年，亲身感受西藏自治区在党领导下蒸蒸日上的巨大变化；更加真切体会到了在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结带领人民，攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，推动党和国家事业取得举世瞩目的重大成就。

今天的祖国高度开放、日新月异，足以凭国力之强、活力之盛，为香港增优势、拓空间、破难题提供强大动力。特别是国家构建新发展格局、推动共建“一带一路”、深化粤港澳大湾区建设、实施“十四五”规划和2035年远景目标纲要，种种利好政策为香港发展创造了新的重大机遇。作为一名经济学学子，我密切关注着香港经济的发展，主动学习和了解香港经济融入国家发展的相关政策措施与新闻资讯。香港经济持续向好发展，大湾区建设日新月异，香港青年的发展机遇无限。

青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。在新的征程上，作为在粤求学的香港学子，我将努力学好经济学专业知识，乘势而上，怀抱梦想，脚踏实地，敢想敢为，善作善成，以真挚的爱国热忱，讲好“一国两制”成功实践的香港故事，为加快香港融入国家发展贡献青春力量！

（记者唐一歌 通讯员李建平、郑梦婕采访整理）

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