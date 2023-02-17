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“九点熔断机制”上热搜，保障学生睡眠需从根上发力

2023年02月17日08:34 | 来源：光明日报
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据媒体报道，近期，江苏常州市博爱小学发出通知，宣布本学期启用作业“九点熔断机制”，即超过晚上9点无条件停止做作业，未完成的作业隔天也不用补做，旨在保障学生充足的睡眠。此举一出，受到广大家长的关注，一度冲上了热搜榜。

充足的睡眠时间，对促进中小学生大脑发育、视力保护和提高学习能力与效率至关重要。为此，教育部颁布的《中小学健康教育指导纲要》明确规定，小学生每天睡眠要保证10小时，初中生9小时，高中生8小时。令人遗憾的是，现实中不少孩子却经常处于严重睡眠不足之中。过多的作业是导致晚睡的罪魁祸首，而“九点熔断机制”的推出，对于保障孩子的睡眠，无疑具有很强的现实意义。

不过，“九点熔断机制”并非治本之策。要想让孩子睡个好觉，还得从切实减轻学生学业负担的问题上入手。保障孩子有充足的睡眠，老师、家长都要切实有所行动。一方面，老师布置作业要适量，不要布置大量机械性、重复性的僵化作业，避免“题海战术”，实现“减量提质”；另一方面，家长不要有攀比心理，不要给孩子造成压力，甚至额外增加负担。

小学启用作业“九点熔断机制”，只是一个良好的开端，后续还有很多事情有待跟进落实。老师要正确看待学生的学习成绩，家长要有正确的育儿理念，更重要的是建立健全科学的考核评价机制，将学生的全面发展纳入对学校教育考核体系中，让追求绿色升学率成为全社会共识，才能从根上解决问题。

（原载于《北京青年报》 作者：胡欣红 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：孙竞、熊旭)

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