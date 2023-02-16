2月7日至10日，清华大学赴江西实践支队一行11名学生，前往江西省分宜县开展寒假实践活动，从生态治理、环境保护和文化传承等方面展开了调研。

活动期间，清华大学赴江西实践支队前往分宜县城东污水处理厂和龙须沟，实地调研污水处理与水资源保护工作。在城东污水处理厂，实践支队针对污泥浓度问题提出了初步方案。就龙须沟总磷问题，实践支队与当地政府进行了交流。

针对污水处理厂污泥浓度问题提出方案。姜敬廉 摄

2月8日晚，实践支队在分宜县清芬书屋开展了第六期“清芬讲坛”环境保护主题宣讲活动。清华大学环境学院谢一凡、张蕾、冯健恒和莫彬炜四位同学为分宜三中的学生上了一堂特别的环保课。四名清华学子聚焦工厂排废、生活垃圾处理、生态保护等主题，与分宜当地的环境治理相结合，深入浅出地进行了讲解。听完讲座后，当地中学生表示深受启发，要从我做起、从小事做起，节约水资源，爱护环境。

据介绍，清芬讲坛是分宜县人民政府与清华大学江西校友会战略合作的重要内容，定期邀请清华校友到分宜分享知识。而清芬书屋中的多数图书都是由清华大学江西校友会捐赠的、清华学生借阅最多的书籍。“清芬”二字，既取自清华大学“清芬园”，有品德高洁之意，又寓意“分宜青年”，鼓励更多分宜青年积极进取、向上向善。（姜敬廉）

为分宜三中学子讲解环保知识。姜敬廉 摄

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