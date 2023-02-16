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行走在师生间的校长

——记常德外国语学校党委书记、校长朱方武

2023年02月16日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：行走在师生间的校长

　　 【劳动者风采】

　　 朱方武担任常德外国语学校党委书记、校长进入第7个年头，却依然保持着一个习惯——在校门口迎送学生上下学，风雨无阻。

　　 朱方武喜欢在校园里“转”，在师生间行走——去教学楼看一看、随机进教室听课、课间与师生交流、去食堂问伙食、陪同师生一起就餐、去操场陪学生跑步……

　　 在教学管理上，朱方武坚持“创新加实干”，实施了很多新举措：他主张“师生帮扶结对”，教师“一对一”重点关注特殊困难学生；他提倡“合作学习”，学生两三人为一组，互帮互助，倡导听得懂不如做得来，做得来不如讲得透的合作式学习理念；他推动完善“教师评价体系”，着力加强对年轻骨干教师的培养，通过“请进来走出去”的培训方式，不遗余力地更新教师的教育观念、优化教师的教学方式，为学校可持续发展储备力量。

　　 朱方武强调“善于思考、富有智慧、敢于作为”的常外精神，不断强化教书育人的职业使命与责任担当，老师们勇挑重担、服从大局的主人翁意识越来越强，尤其是主动申报班主任岗位的人数持续增加，曾一度达到实际所需人数的两倍之多。

　　 这些年，常德外国语学校规范教育教学，响应“双减”政策，明令严禁随意挤占或变相占用非统考科目课程、随意布置家庭作业、随意拖堂或提前上课、随意延时放学的现象；把以人为本作为教学核心，多边互助作为教学途径，强化课堂的主阵地作用；将“学科导师制”和“小黑板文化”作为对课堂内学习的延伸，让学科拔尖的学生发挥示范引领作用，在教室外悬挂的500多块小黑板，给学生提供了互助交流的学习平台，实现学生自主教育。这一系列的创新举措，使学生们完成了从“要我学”到“我要学”的转变。

　　 2017年起，常德外国语学校还力排众议，不唯分数，破除“尖子班”，实行均衡分班。这一决定也曾引来诸多质疑。

　　 时间给出了答案，常德外国语学校的师生精神风貌越来越好、教育教学质量越来越高、办学社会影响越来越大。

　　 在朱方武看来，素质教育和应试教育并不相抵触，他倡导常外师生“既仰望星空，更脚踏实地，做一个快乐幸福的普通人”，认为一所注重培育人文素养的优质学校，也会有理想的分数。

　　 截至目前，常德外国语学校非文化类学生社团有49个，每周三最后两节课为全校文体和社团活动时间。此外，体育节、艺术节等五个特色主题节，均持续一个月时间。

　　 上任之初，朱方武就给自己立下诸多规矩，比如不与老师们争名利，在职称评定、工资晋级及评先评优等方面，只要有老师报名，他绝不参加。

　　 有一年寒冬，大雪冻坏了校园内周转房的热水系统。老师们用不上热水，他不顾天寒地冻、地面湿滑，晚上9点多和技术人员一道爬上楼顶检查设备。直到设备修复好，老师和家属们用上了热水，他才放心回家。

　　 朱方武走访教工家庭看望父母、慰问家属、关心子女已成为常态化工作。有老师在微信群里打趣说：“校长什么时候来我家呀？”自担任校长以来，他先后走访100多位教工家庭，为教师营造了安心从教的氛围。

　　 参加工作至今，朱方武经历过不同的岗位，担任班主任、年级组长、中层骨干、副校长，再到校长，但都未离开教育教学一线。“每个岗位都有不一样的风景。”朱方武说。

　　 这些年，朱方武荣获“全国高中骨干校长”等荣誉称号，入选湖南省新时代基础教育名校长培养计划。有家长说：“每天早晚在校门口看到朱校长的身影，就觉得很安心！”“这是我最看重的评价，也让我感到很自豪。”朱方武说。

　　 （记者 陈鹏 龙军）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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